Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год. В нем заложена помощь для Украины

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Документ предполагает выделение $886,3 млрд на профильные программы министерств обороны и энергетики, государственного департамента США и разведывательных служб. Это на $28 млрд больше, чем в прошлом году.

В бюджет заложена помощь Украине в размере $800 млн.

Закон вводит запрет на заключение по линии Пентагона контактов с энергетическим сектором РФ, предоставление Москве информации в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Минобороны и госдеп не подтвердят, что такая информация поступает от российской стороны.

Бюджет также предусматривает выделение $14,7 млрд на решение задач, связанных с политикой «сдерживания Китая», в частности ускорение поставок вооружений Тайваню, подготовку его военнослужащих, наращивание масштабов и частоты проведения в Индо-Тихоокеанском регионе военных учений.

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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета 13 декабря.

12 декабря президент США Джо Байден во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским сообщил, что США направят $200 млн в качестве отдельной военной помощи Украине.

В пакет войдут боеприпасы для средств противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, высокоскоростные ракеты для борьбы с РЛС, комплекс средств поражения, барьеры HESCO и запасные части, вспомогательное оборудование.