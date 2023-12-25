Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год. В нем заложена помощь для Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 декабря 2023, 12:46 Читати українською

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год. В нем заложена помощь для Украины

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом.

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДокумент предполагает выделение $886,3 млрд на профильные программы министерств обороны и энергетики, государственного департамента США и разведывательных служб.
Фото:epravda.com.ua

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Документ предполагает выделение $886,3 млрд на профильные программы министерств обороны и энергетики, государственного департамента США и разведывательных служб. Это на $28 млрд больше, чем в прошлом году.

В бюджет заложена помощь Украине в размере $800 млн.

Закон вводит запрет на заключение по линии Пентагона контактов с энергетическим сектором РФ, предоставление Москве информации в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Минобороны и госдеп не подтвердят, что такая информация поступает от российской стороны.

Бюджет также предусматривает выделение $14,7 млрд на решение задач, связанных с политикой «сдерживания Китая», в частности ускорение поставок вооружений Тайваню, подготовку его военнослужащих, наращивание масштабов и частоты проведения в Индо-Тихоокеанском регионе военных учений.

Читайте: Сенат США одобрил оборонный бюджет со средствами поддержки Украины

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета 13 декабря.

12 декабря президент США Джо Байден во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским сообщил, что США направят $200 млн в качестве отдельной военной помощи Украине.

В пакет войдут боеприпасы для средств противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, высокоскоростные ракеты для борьбы с РЛС, комплекс средств поражения, барьеры HESCO и запасные части, вспомогательное оборудование.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами