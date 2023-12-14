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14 декабря 2023, 10:00 Читати українською

Сенат США одобрил оборонный бюджет со средствами поддержки Украины

Сенат Соединенных Штатов одобрил оборонный бюджет США на следующий год в размере $886 млрд, в который входят также средства в поддержку Украины и Израиля. Об этом сообщает The New York Times, сообщает Европейская правда.

Сенат Соединенных Штатов одобрил оборонный бюджет США на следующий год в размере $886 млрд, в который входят также средства в поддержку Украины и Израиля.
Фото:depositphotos

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Подробности

Документ — National Defense Authorization Act — среди прочего предусматривает повышение заработных плат для американских военнослужащих на 5,2%.

Средства для поддержки Украины и Израиля, заложенные в бюджет — отдельные от проекта о дополнительном финансировании на 111 млрд долларов, застрявшего в Конгрессе.

USA Today уточняют, что бюджет предусматривает $300 млн на Инициативу поддержки безопасности Украины в 2024 финансовом году и продление действия инициативы до 2027 года.

Также в нем заложены средства на общие проекты Пентагона с Австралией и Великобританией.

Ожидается, что Палата представителей в четверг проголосует за оборонный бюджет по быстрой процедуре, которая оставляет меньше шансов, что оппоненты проекта заблокируют его, но требует одобрения две трети голосов.

Читайте: Палата представителей США одобрила проект военного бюджета объемом $886 миллиарда

Лидеры республиканцев и демократов в Сенате отстаивали проект как «честный компромисс», в котором определен приоритет соревнования с противниками и демонстрируется поддержка союзникам. При этом часть республиканцев в Палате представителей недовольны исключением некоторых предложенных ими положений, в том числе в вопросе отмены оплаты отпуска и проезда женщинам-военнослужащим в связи с абортом или другими процедурами, связанными с репродуктивным здоровьем.

Часть недовольны также продолжением специальной программы надзора ФБР, охватившей, в том числе начало 2025 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
JWT
JWT
14 декабря 2023, 11:15
#
«окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів»
«USA Today уточнюють, що бюджет передбачає $300 млн» з «$886 млрд»

Ого яка щедрість.
+
0
zzzachary
zzzachary
14 декабря 2023, 12:19
#
Нашим «управлінцям» на Майбахи та Уруси вистачить!)
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