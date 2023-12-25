Ралли Санта Клауса: фондовые рынки ожидают роста акций в конце года

Конец года обычно является периодом роста акций, и в этом году ожидается, что эта тенденция продолжится. Индекс S&P 500, являющийся основным барометром американского фондового рынка, вырос более чем на 4% в декабре и на 24% в течение всего года. Это приближает индекс к новому историческому максимуму. Об этом пишет Reuters.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Исторически наблюдается, что в последние пять дней декабря и первые два дня января индекс S&P 500 в среднем растет на 1,3%. Этот прирост может быть вызван разными факторами, такими как покупка перед новым годом после распродаж, связанных с налогами, а также общие праздничные надежды.

Инвесторы также проявляют большой аппетит к акциям. За последнюю неделю клиенты BofA купили американские акции на $6,4 миллиарда на чистой основе, что является самым большим еженедельным чистым притоком с октября 2022 года.

Однако поскольку инвесторы берут отпуска, объемы торгов, вероятно, будут небольшими до конца года. Это может сделать акции особенно чувствительными к неожиданным новостям или крупным сделкам.

В то же время, инвесторы с большими запасами наличных денег могут попытаться купить акции на рынке на следующей неделе из-за «страха пропустить» ралли акций.

Читайте также: Доллар и евро уходят на рождественские каникулы: как отреагирует гривна