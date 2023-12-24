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24 декабря 2023, 16:10 Читати українською

На таможне не разрешили отправить в США панцирь морского ежа: его возраст 165 млн лет

Сотрудники Киевской таможни задержали эксклюзивную окаменелость юрского периода при попытке незаконно переслать ее за границу. Речь идет о панцире морского ежа в возрасте 161−165 млн лет. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Сотрудники Киевской таможни задержали эксклюзивную окаменелость юрского периода при попытке незаконно переслать ее за границу.

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Во время таможенного контроля международной почтовой отправки, направлявшейся из Тернополя в США, таможенники обратили внимание на необычный шершавый камень с наростами. Его отправили в Национальный научно-естественный музей, чтобы там проверили, составляет ли он какую-то ценность.

Как определили эксперты, этот «камень» — панцирь морского ежа Pygaster michelini, на котором поселилась Serpula sp. По данным палеонтологов, это эксклюзив. Вероятное место находки — Трахтемиров (Черкащина), бассейн реки Днепр. Геологический возраст — около 161−165 млн лет.

Эксперты отмечают, что образец оригинальный и подчеркивают его совершенную сохранность. Окаменелость происходит из келовейских отложений юрского периода. Предмет имеет культурную ценность как геологическое наследие.

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Источник: Минфин
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