Таможня с начала года перечислила в бюджет почти 376 миллиардов гривен

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Пополнение бюджета

«В общей сложности за 10 месяцев 2023 года благодаря устойчивости и ответственности украинского бизнеса Гостаможслужба перечислила в госбюджет 375,9 млрд грн», — говорится в сообщении.

По результатам осуществленных в течение октября 2023 таможенных оформлений импорта и экспорта товаров Государственная таможенная служба Украины перечислила в госбюджет 48,3 млрд грн таможенных и других платежей, уплаченных украинским бизнесом и гражданами.

По сравнению с поступлениями сентября месяца, в октябре продолжилась тенденция по ежемесячному росту объемов уплаты в казну налогов от налогообложения внешнеэкономической деятельности.

По сравнению с сентябрем 2023 года поступления выросли на 5 млрд грн или 11,7% (соответственно в сентябре было перечислено — 43,3 млрд грн). По сравнению с октябрем прошлого года (32,5 млрд грн) фактические поступления увеличились на 48,8% или на 15,8 млрд грн.