Индекс доллара на минимуме за последние 5 месяцев

Доллар США продолжает дешеветь, достигнув многомесячного минимума. По данным Yahoo!Finance, в пятницу, 22 декабря, индекс доллара США составил 101,76, что на 0,07% ниже показателя предыдущего дня. Это самый низкий уровень доллара с июля 2023 года.

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Падение доллара связано с несколькими факторами, в частности:

Замедление роста инфляции в США. По итогам ноября инфляция в США составила 6,8%, что является самым низким показателем за последние несколько месяцев.

Ожиданиями по изменению монетарной политики Федеральной резервной системы США. Эксперты полагают, что ФРС может начать снижать ключевую ставку уже в 2024 году.

По оценкам CNBC, за последние две недели индекс доллара США потерял более 2%. Эксперты полагают, что доллар может продолжить дешеветь в следующем году.

В то же время американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что первой экономики мира может ожидать «жесткая посадка», если Федеральный резерв вскоре не начнет снижать ключевую ставку.

Изменение индекса доллара за последний год / Источник: CNBC

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