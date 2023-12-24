НБУ увеличил продажу валюты за неделю

Чистая продажа долларов Национальным банком на прошлой неделе увеличилась до $977,3 млн с $862,5 млн неделей ранее. В последний раз регулятор продавал больше в первую неделю после перехода к управляемой гибкости курса в начале октября. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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В первой половине недели покупка валюты клиентами банков росла, достигнув в среду $475 млн и на $260 млн превысив объем продаж.

В результате НБУ в среду ослабил курс гривны на 0,6% или на 23 копейки, а суммарно за первые три дня недели — на 1,4% или на 53 копейки.

Однако в четверг снижение курса было совсем незначительным, а в пятницу Нацбанк даже укрепил его на 4 копейки — до 37,5525 грн/$1.

На наличном рынке в пятницу доллар тоже немного подешевел — на 11 копеек, примерно до 38,10 грн/$1.

Как сообщалось, чистая продажа Нацбанка в ноябре снизилась до $2,46 млрд с $3,34 млрд в октябре и $2,69 млрд в сентябре. Однако сокращение внешнего финансирования до $2,04 млрд привело к уменьшению международных резервов четвертый месяц подряд — на $187,8 млн, до $38,78 млрд.

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