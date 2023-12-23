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23 декабря 2023, 15:10 Читати українською

Бизнес получит более 600 грантов от EU4Business: какие банки принимают участие в программе

В рамках программы от EU4Business согласовано более 600 грантов для украинских компаний. До конца декабря планируется составить все 750 грантов, предусмотренных условиями конкурса. Об этом сообщает Правительственный портал.

В рамках программы от EU4Business согласовано более 600 грантов для украинских компаний.

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Конкурс реализуется с августа этого года при финансовой поддержке правительства Германии и Европейского союза. В нем принимают участие три банковских учреждения: АО «Ощадбанк», АО «Приватбанк» и банк «Львов».

Максимальная сумма гранта — 160 тыс. грн. Средства могут быть использованы на выплату заработной платы, приобретение основных средств, товаров и материалов, арендную плату, оплату за услуги и выполненные работы и т. д.

В рамках программы проведено три конкурса для субъектов микропредпринимательства, которые:

  • зарегистрированы и ведут хозяйственную деятельность в наиболее пострадавших областях. Победителями признаны 217 заявок на сумму 34,2 млн грн.
  • зарегистрированы и осуществляют хозяйственную деятельность на деоккупированных территориях, в том числе выезжавших и вернувшихся на ДОТ. Победителями признаны 54 заявки на сумму 8,4 млн грн.
  • важны для обеспечения основными товарами, работами и услугами, а также зарегистрированы и осуществляют деятельность во всех областях Украины, кроме ВОТ. Победителями признаны 359 заявок на сумму 56,3 млн грн.

Большинство грантополучателей — это физические лица-предприниматели, занимающиеся производством, ресторанным или медицинским бизнесом. Денежные средства им необходимы в основном на закупку сырья, материалов и оборудования.

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Источник: Минфин
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