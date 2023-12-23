В рамках программы от EU4Business согласовано более 600 грантов для украинских компаний. До конца декабря планируется составить все 750 грантов, предусмотренных условиями конкурса. Об этом сообщает Правительственный портал.
Бизнес получит более 600 грантов от EU4Business: какие банки принимают участие в программе
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Конкурс реализуется с августа этого года при финансовой поддержке правительства Германии и Европейского союза. В нем принимают участие три банковских учреждения: АО «Ощадбанк», АО «Приватбанк» и банк «Львов».
Максимальная сумма гранта — 160 тыс. грн. Средства могут быть использованы на выплату заработной платы, приобретение основных средств, товаров и материалов, арендную плату, оплату за услуги и выполненные работы
В рамках программы проведено три конкурса для субъектов микропредпринимательства, которые:
- зарегистрированы и ведут хозяйственную деятельность в наиболее пострадавших областях. Победителями признаны 217 заявок на сумму 34,2 млн грн.
- зарегистрированы и осуществляют хозяйственную деятельность на деоккупированных территориях, в том числе выезжавших и вернувшихся на ДОТ. Победителями признаны 54 заявки на сумму 8,4 млн грн.
- важны для обеспечения основными товарами, работами и услугами, а также зарегистрированы и осуществляют деятельность во всех областях Украины, кроме ВОТ. Победителями признаны 359 заявок на сумму 56,3 млн грн.
Большинство грантополучателей — это физические лица-предприниматели, занимающиеся производством, ресторанным или медицинским бизнесом. Денежные средства им необходимы в основном на закупку сырья, материалов и оборудования.
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