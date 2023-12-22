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22 декабря 2023, 18:03 Читати українською

В Раду подали законопроект об отсрочке на год нового этапа закона о рынке земли

С 1 января 2024 года вступает в силу новый этап закона о рынке земли, однако в Верховную Раду подали законопроект № 10366 об отсрочке данного закона до 1 января 2025 года. Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

С 1 января 2024 года вступает в силу новый этап закона о рынке земли, однако в Верховную Раду подали законопроект № 10366 об отсрочке данного закона до 1 января 2025 года.
Фото: freepik.com

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Новый этап закона о рынке земли дает право:

  • гражданам приобретать в собственность до 10 тыс. га;
  • открытие рынка земли (право покупки) для юридических лиц.

«Сегодня мой друг и почтенный коллега Дмитрий Разумков с группой подал законопроект #10366 об отсрочке этого этапа в год. До 01/01/2025», — написал Железняк.

Депутат добавил, что планирует подать лично альтернативный законопроект с предложением увеличить лимит продажи земельных участков юридическим лицам до 100 тыс. га через год.

Напомним

1 июля 2021 г. в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

По словам замминистра агрополитики Дениса Башлыка. В Украине за два года существования рынка земли было продано 1% земель сельскохозяйственного назначения, ранее находившихся под мораторием на продажу.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 декабря 2023, 18:15
#
*** не підтримають.
+
0
Rubi0
Rubi0
22 декабря 2023, 18:36
#
Снятие моратория было как часть сделки с МВФ на 1 млрд, пора выполнять свою часть сделки, вот и все. А Разумков просто решил попиариться
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
22 декабря 2023, 18:16
#
Затягують реформи, щось не доворовали
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