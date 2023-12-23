Президент подписал закон о новых правилах ввоза гуманитарной помощи

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 9111 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи». Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Отмечается, что 21 декабря законопроект был возвращен с подписью президента, в настоящее время идет рассылка акта.

Соответствующий закон Рада приняла в начале ноября.

В частности, документ вводит электронную систему учета гуманитарной помощи, а также расширяет перечень получателей помощи.

Закон также регулирует вопросы правового статуса транспортных средств, которые признаются гуманитарной помощью. При этом транспортные средства, поступающие в Украину во время войны, освобождаются от налогообложения.

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