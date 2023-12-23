Недавно стало известно о судебном процессе между monobank | Universal Bank и клиентом финучреждения.
Клиент проиграл апелляцию после победы в суде над monobank | Universal Bank — что произошло
Как указано в решении суда, клиент открыл карту monobank и впоследствии пополнил ее на сумму 1 107 600 гривен. На следующий день на его e-mail пришло письмо от банка о приостановке использования средств. Аналогичное сообщение пришло также в мобильное приложение monobank. Банк попросил клиента предоставить документы для подтверждения происхождения средств. Анализ документов длился 28 дней и в результате банк вернул денежные средства.
Тем временем клиент неоднократно обращался в службу поддержки, требуя выдачи средств до завершения проверки. Он считал, что банк не выполнил своих обязательств по договору о предоставлении банковских услуг, незаконно приостановил и не выплачивал его средства с банковского счета, чем нарушил его права как потребителя на надлежащее качество услуг.
В результате клиент подал иск в суд, требуя признать действия банка неправомерными. Кроме того, он просил суд взыскать с ответчика в его пользу пеню в размере 930 384 грн, также 3% годовых в размере 2 549 грн, а также 11 000 грн морального ущерба.
Моральный ущерб, по мнению истца, заключался в том, что действия банка повлекли за собой нарушение нормальных жизненных связей и требовали от него дополнительных усилий для организации своей жизни. По словам клиента, он был шокирован блокировкой средств и отказом их сразу вернуть; он получил стресс и даже моральную травму, которая проявилась в повышенной тревожности, повышенном сердцебиении, отсутствии аппетита, бессоннице. К тому же, истец был в отчаянии, ведь банк заблокировал средства, которые он одолжил и у него не было возможности их вернуть. Клиент ожидал извинений от банка.
В первой инстанции суд прислушался к аргументам клиента и удовлетворил иск в полном объеме — постановил взыскать с финучреждения вышеперечисленные платежи.
Впрочем, банк не согласился с таким судебным решением и подал апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд, где просил отменить противоправное решение, которым удовлетворен иск клиента. Банк убежден, что Деснянский районный суд г. Киева в составе председательствующего — судьи
Директор юридического департамента АО «Универсал Банк» Светлана Воина отметила, что в апелляционной жалобе банк обратил внимание суда на важные обстоятельства дела, а именно:
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банком не нарушено никаких прав истца при приостановке операции по пополнению его банковского счета, банк действовал в соответствии с условиями договора и нормами Гражданского Кодекса Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности»; также в данном судебном деле не подлежит применению Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
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к данным правоотношениям не подлежит применение Закона Украины «О защите прав потребителей», к которому апеллировал истец, требуя уплатить ему пеню: внесенные клиентом на банковский счет средства ни в коем случае нельзя считать стоимостью банковских услуг, следовательно, на сумму пополнения не может быть начислена пеня. Также, истец не предоставил никаких доказательств нанесенного ему ущерба.
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по запросу банка предоставить документы подтверждающие происхождение средств, клиент в первую очередь предоставил копию заявления на оформление банковского вклада в размере 500 000 грн в другом финучреждении, которое не является надлежащим доказательством происхождения средств, а является доказательством противоположного — расходной операции. После второго запроса банка клиент предоставил расписку о получении в долг 1 500 000 грн от третьего лица, однако такой документ также не является надлежащим доказательством происхождения средств — заём без целевого назначения характеризуется отсутствием экономической целесообразности (смысла), и подвергает Банк быть привлеченным к рискованной деятельности.
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в соответствии с Условиями и правилами обслуживания в АО «Универсал Банк», средства будут храниться на транзитном счете до дня завершения проверки Банком источника их происхождения, если операция носит нетипичный характер и есть подозрение несоответствия финансовому состоянию клиента (использование счета для осуществления предпринимательской деятельности). Стоит отметить: в Анкете-заявлении при заключении Договора с Банком клиент указал, что его средний доход в месяц составляет около 70 000 грн.
Подробно изучив аргументы банка, апелляционный суд пришел к выводу, что банком не нарушено никаких прав клиента и банк действовал в соответствии с условиями договора и нормами закона. Апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу об удовлетворении иска. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию и признал действия АО «Универсал Банк» правомерными, а также отменил взыскание с банка платежей в пользу клиента.
Комментарии - 5
по расписке, даже не заверенной нотариально.
Письменная расписка является надлежащим доказательством заключения договора о передаче в долг денег (простая письменная форма) и обязательного нотариального заверения в этом случае не требуется:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/98482853