Клиент проиграл апелляцию после победы в суде над monobank | Universal Bank — что произошло

Как указано в решении суда, клиент открыл карту monobank и впоследствии пополнил ее на сумму 1 107 600 гривен. На следующий день на его e-mail пришло письмо от банка о приостановке использования средств. Аналогичное сообщение пришло также в мобильное приложение monobank. Банк попросил клиента предоставить документы для подтверждения происхождения средств. Анализ документов длился 28 дней и в результате банк вернул денежные средства.

Тем временем клиент неоднократно обращался в службу поддержки, требуя выдачи средств до завершения проверки. Он считал, что банк не выполнил своих обязательств по договору о предоставлении банковских услуг, незаконно приостановил и не выплачивал его средства с банковского счета, чем нарушил его права как потребителя на надлежащее качество услуг.

В результате клиент подал иск в суд, требуя признать действия банка неправомерными. Кроме того, он просил суд взыскать с ответчика в его пользу пеню в размере 930 384 грн, также 3% годовых в размере 2 549 грн, а также 11 000 грн морального ущерба.

Моральный ущерб, по мнению истца, заключался в том, что действия банка повлекли за собой нарушение нормальных жизненных связей и требовали от него дополнительных усилий для организации своей жизни. По словам клиента, он был шокирован блокировкой средств и отказом их сразу вернуть; он получил стресс и даже моральную травму, которая проявилась в повышенной тревожности, повышенном сердцебиении, отсутствии аппетита, бессоннице. К тому же, истец был в отчаянии, ведь банк заблокировал средства, которые он одолжил и у него не было возможности их вернуть. Клиент ожидал извинений от банка.

В первой инстанции суд прислушался к аргументам клиента и удовлетворил иск в полном объеме — постановил взыскать с финучреждения вышеперечисленные платежи.

Впрочем, банк не согласился с таким судебным решением и подал апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд, где просил отменить противоправное решение, которым удовлетворен иск клиента. Банк убежден, что Деснянский районный суд г. Киева в составе председательствующего — судьи Буша Н. Д. , не исследовал должным образом доказательства и пришел к ложным выводам, поскольку банк не нарушал никаких прав клиента и действовал исключительно в рамках заключенного между сторонами договора о предоставлении банковских услуг и действующего законодательства Украины.

Директор юридического департамента АО «Универсал Банк» Светлана Воина отметила, что в апелляционной жалобе банк обратил внимание суда на важные обстоятельства дела, а именно:

банком не нарушено никаких прав истца при приостановке операции по пополнению его банковского счета, банк действовал в соответствии с условиями договора и нормами Гражданского Кодекса Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности»; также в данном судебном деле не подлежит применению Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

к данным правоотношениям не подлежит применение Закона Украины «О защите прав потребителей», к которому апеллировал истец, требуя уплатить ему пеню: внесенные клиентом на банковский счет средства ни в коем случае нельзя считать стоимостью банковских услуг, следовательно, на сумму пополнения не может быть начислена пеня. Также, истец не предоставил никаких доказательств нанесенного ему ущерба.

по запросу банка предоставить документы подтверждающие происхождение средств, клиент в первую очередь предоставил копию заявления на оформление банковского вклада в размере 500 000 грн в другом финучреждении, которое не является надлежащим доказательством происхождения средств, а является доказательством противоположного — расходной операции. После второго запроса банка клиент предоставил расписку о получении в долг 1 500 000 грн от третьего лица, однако такой документ также не является надлежащим доказательством происхождения средств — заём без целевого назначения характеризуется отсутствием экономической целесообразности (смысла), и подвергает Банк быть привлеченным к рискованной деятельности.

в соответствии с Условиями и правилами обслуживания в АО «Универсал Банк», средства будут храниться на транзитном счете до дня завершения проверки Банком источника их происхождения, если операция носит нетипичный характер и есть подозрение несоответствия финансовому состоянию клиента (использование счета для осуществления предпринимательской деятельности). Стоит отметить: в Анкете-заявлении при заключении Договора с Банком клиент указал, что его средний доход в месяц составляет около 70 000 грн.

Подробно изучив аргументы банка, апелляционный суд пришел к выводу, что банком не нарушено никаких прав клиента и банк действовал в соответствии с условиями договора и нормами закона. Апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу об удовлетворении иска. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию и признал действия АО «Универсал Банк» правомерными, а также отменил взыскание с банка платежей в пользу клиента.