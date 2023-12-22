Кабмин готовит обновленную процедуру бронирования работников

Кабинет Министров готовит обновленную процедуру бронирования военнообязанных работников. Об этом сообщают в Европейской Бизнес Ассоциации по результатам встречи с замминистра экономики Игорем Фоменко.

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В Минобороны готовят пакетные изменения и одно из предложений — обновленная процедура бронирования. Она еще не согласована и формируется, однако, как только она и ее отдельные элементы — мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащим — будут согласованы, детали будут анонсированы.

Главная идея изменений состоит в том, чтобы изменить подходы к бронированию — сделать их более понятными и прозрачными.

При этом отмечается, что проект «е-бронирования» уже был наработан и направлен на согласование. Это будет экспериментальный проект сроком, вероятно, на 2 года (бумажные бронирования также будут оставаться).

В контексте действующей системы бронирований во время встречи было отмечено несколько аспектов. Да, речь шла о том, что:

забронировать можно до 50% от военнообязанных (в месяц бронируются те, у кого есть неточности в данных (т.е. они нуждаются в уточнении) и на шесть месяцев — у кого все в порядке;

если человек не стоит на военном учете — он забронирован быть не может;

бронирование предприятию предоставляется на время, пока оно определено критически важным (сейчас такой статус дается на 1 год). Когда предприятие продолжает статус критичности, тогда и перебронирование происходит.

Относительно проверки информации о военнообязанных в «Действии» замминистра экономики пояснил, что существует такая система «Оберіг», через которую информация переводится из бумажного в электронный вариант.

«Сейчас Минобороны и Минцифры бросили все силы для внесения информации в „Оберег“. И там можно будет проверять свои военно-учетные данные с ограниченным доступом. Однако пока о сроках пока говорить трудно», — говорится в сообщении.

Также Минобороны предлагало согласовывать списки военнообязанных с ТЦК, но Минэкономики эту идею не поддержало.