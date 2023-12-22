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22 декабря 2023, 16:37 Читати українською

Банки прошли пик кредитных потерь — Нацбанк

Пик кредитных потерь украинскими банками уже истек, в этом году они почти не формировали соответствующие резервы. Об этом на прессбрифинге заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Пик кредитных потерь украинскими банками уже истек, в этом году они почти не формировали соответствующие резервы.
Фото: facebook.com/ekrozhkova

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Она отметила, что в розничном сегменте вырастают необеспеченные потребительские кредиты. Кроме того, в последнее время активизировалось кредитование ипотеки по программе «єОселя».

«Если говорить о качестве кредитного портфеля и о потерях активов, то на сегодняшний день мы видим, что пик кредитных потерь уже пройден. В этом году банки уже почти не формировали резервы под кредитные потери, иногда, иногда даже осуществляли расформирование резервов. Этому способствовали и те подходы, и те шаги по реструктуризации, которые банки предпринимали, чтобы помочь клиентам восстановить платежеспособность», — сказала Рожкова.

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По ее словам, спрос на кредиты все еще остается подавленным по сравнению с довоенным уровнем, что объясняется в первую очередь существенным снижением потребительского спроса.

«Приток средств в банковскую систему сохранился, хотя его темпы несколько снизились по сравнению с первой половиной года. После продолжительной паузы банки возобновили гривневое кредитование бизнеса. Гривневое кредитование населения возобновилось раньше. Хотя следует сказать, что спрос на кредиты все еще остается подавленным по сравнению с довоенным уровнем. И в первую очередь это объясняется существенным снижением потребительского спроса», — сказала Рожкова.

Источник: Минфин
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