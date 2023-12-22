Более 40% страховых компаний с нового года не будут отвечать требованиям НБУ

Более 40% страховых компаний Украины не отвечают новым требованиям НБУ , которые вступят в силу с нового года. Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в ходе презентации финансового отчета за декабрь.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эти компании не дотягивают, в частности, по капиталу и платежеспособности. При этом уточняется, что ужесточение требований предусмотрено новым законом «О страховании», а для приведения своей деятельности в соответствие с обновленными стандартами страховым компаниям будет предоставлено полгода.

Рожкова также сообщила, что регулятор в следующем году намерен провести оценку качества активов страховщиков, чтобы быть уверенным в том, насколько корректно страховые компании отражают их стоимость в своих балансах.

При этом она отметила, что для всех участников рынка сейчас появляются новые вызовы, связанные прежде всего с обеспечением бесперебойной работы сервисов, что очень важно для финансовой стабильности.

Она также уточнила, что речь идет об оценке риска компаний, предоставляющих ключевые сервисы (программное обеспечение, связь и т. д. ) участникам финансового рынка, позволяющим финансовому сектору бесперебойно работать, корректно отражать все операции и осуществлять меры по защите персональных данных и кибербезопасности.

Читайте также: Три банка имеют проблемы с капиталом, один из них государственный — НБУ