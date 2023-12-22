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22 декабря 2023, 13:33 Читати українською

Вопрос денег от США и ЕС решен — Кулеба

Вопрос предоставления дальнейшей финансовой помощи от США и ЕС решен, деньги Украине дадут. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме NV.

Вопрос предоставления дальнейшей финансовой помощи от США и ЕС решен, деньги Украине дадут.

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Помощь из США

Министр уверяет, что американский Конгресс, который не принял решение о дополнительной помощи Украине из-за спора республиканцев с демократами, вернется к рассмотрению вопроса после праздников.

«8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение», — сказал он.

Кулеба добавил: по его информации, обе палаты поддерживают помощь Украине (а также Израилю и Тайваню).

Напомним, что ранее президент Байден заявил, что дальнейшую финансовую помощь Украине пока невозможно утвердить, поскольку нужно новое решение Конгресса, а там развернулись баталии между политическими оппонентами — республиканцы требуют, чтобы, прежде всего, деньги из американского бюджета выделили на защиту границы с Мексикой, где нарастает проблема с иммигрантами.

Помощь от ЕС

Кулеба также уверен, что в ЕС удастся преодолеть сопротивление премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросу получения новой четырехлетней программы помощи на 50 млрд евро.

Он считает, что ее не утвердили на саммите 14−15 декабря только потому, что премьер Венгрии Виктор Орбан «не мог дать так много счастья» Украине после решения о начале переговоров по вступлению в Евросоюз.

«Дискуссия по поводу денег продлена на месяц, чтобы избежать вето Виктора Орбана. Если это удастся сделать, мы получим пакет от 27 государств. Если этого не удастся сделать, мы все равно получим пакет, но от 26 государств». Поэтому вопрос о деньгах решен, и дата следующего саммита определена", — сказал Кулеба.

К теме: Кабмин сократил потребность во внешнем финансировании на $3,7 млрд

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Робин Гуд
Робин Гуд
22 декабря 2023, 14:30
#
Сколько не говори слово «халва» — во рту слаще не станет.

У властей Украины всё как всегда — и Крым уже «практически освободили», и уже РФ «почти развалилась», и помощь все нам гарантированно предоставили, и экономика растёт большими темпами, и коррупция уже «практически искоренена», и в ЕС уже «можно сказать взяли» — и курс гривны стабильный, и дороги можно строить — т.к. война «почти закончилась» — и вообще проблем совсем немного.

Но этих врунов и любителей иллюзий ждёт в будущем разоблачение — время покажет, чего стоили все эти заявления.

Хотя, конечно, им ничего не будет — у них семьи за границами, куда и сами они при первой необходимости быстренько убегут «на нагретые места», а население оставят разгребать все эти последствия.
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Criptor82
Criptor82
22 декабря 2023, 16:01
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Кулебі було б непогано подумати, як жити далі без допомоги партнерів, та яким чином повернути вже отримані кредити. А то виходить, що ми вже поділили репараціі яких ще не має:))
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