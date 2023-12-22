Приватбанк вернул государству 155 млрд докапитализации

Приватбанк вернул 155 млрд грн государству, которые были потрачены на его спасение во время национализации. На это ушло семь лет. Об этом сообщил председатель правления Герхард Беш на форуме NV.

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Как отметил Беш, возместить деньги удалось благодаря сверхприбылям в 2021 и 2023 годах.

«В Привате действительно в 2021 году была наибольшая прибыль — 35 млрд. В 2023-м, хотя год еще не закончился, мы уже можем сказать, что он будет почти вдвое больше. Если говорить о том, кому мы принадлежим, то все, что мы зарабатываем, возвращается нашему акционеру, то есть украинскому народу», — сказал Беш.

Напомним, что государство национализировало Приватбанк в конце 2016 года. В течение семи лет бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов пытались через суды вернуть его. Некоторые процессы еще не завершились, но в 2023 году государство получило принципиальное решение Верховного Суда о невозможности возвращения Приватбанка бывшим собственникам.

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