Приватбанк вернул 155 млрд грн государству, которые были потрачены на его спасение во время национализации. На это ушло семь лет. Об этом сообщил председатель правления Герхард Беш на форуме NV.
Приватбанк вернул государству 155 млрд докапитализации
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Как отметил Беш, возместить деньги удалось благодаря сверхприбылям в 2021 и 2023 годах.
«В Привате действительно в 2021 году была наибольшая прибыль — 35 млрд. В 2023-м, хотя год еще не закончился, мы уже можем сказать, что он будет почти вдвое больше. Если говорить о том, кому мы принадлежим, то все, что мы зарабатываем, возвращается нашему акционеру, то есть украинскому народу», — сказал Беш.
Напомним, что государство национализировало Приватбанк в конце 2016 года. В течение семи лет бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов пытались через суды вернуть его. Некоторые процессы еще не завершились, но в 2023 году государство получило принципиальное решение Верховного Суда о невозможности возвращения Приватбанка бывшим собственникам.
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И еще такой незначительный вопрос -155 миллиардов гривен и на шесть лет. и под средний процент -14 в год это сколько? Кажется 226 млрд + 186 млрд и того — 412 млрд .
Кажется так.
Хорошая капитализация!
Заплатят за все эти государством нагенерированные проценты — обычные люди в следующие годы, потому что по сути весь этот «праздник» делался за счёт кредитов и внешней финансовой помощи. Но будут кричать конечно же про «перемогу» что таки гос. банк вернул деньги, а по факту — просто переливание с одного гос. кармана в другой — с генерирование процентов, которые оплатят обычные граждане + ещё и будущие поколения как в виде налогов, так и в виде девальвации.
Люди вже наїлися цієї маячні за 20 років путінської пропаганди про нікчемність заходу та долара.
По факту видно было что во время войны хотя экономика серьёзно пострадала и объёмы упали и операций, и кредитования, и всего, почему-то оказалось что ПриватБанк генерирует прибыли выше чем в 2021 году. Каким образом? Не кажется это подозрительным?
Потому что Приват начал выкупать ОВГЗ и деп. сертификаты под 20−25% годовых и таким образом генерировать (за счёт государства) огромные прибыли, ведь зачем заниматься кредитованием, которое с учётом невозвратов даже меньше % приносит, если можно вот так с воздуха просто нагенерировать денег?
Но кто эти все прибыли оплачивать будет? У государства понятно откуда дополнительные деньги — или от печатного станка, или в кредит, если не берём обычные поступления, которых даже не хватает на перекрытие расходов.
Или головой думать не надо? Просто кричать что везде путинская пропаганда?
И где в цивилизованном мире под 25% годовых за счёт государства генерируют банки огромные прибыли?
Вот мучает меня один вопрос -в какой стране мира государственный банк, выполняет решение Суда аж целых девять!!! месяцев игнорируя все обращения «исполнителя»? И выполнил, только после двух обращений в НБУ и очередного искового заявления (после проведенного полицией предварительного следствия с занесением данных в ЕРДР), по факту преступления предусмотренного ст 382 (Невиконання судового рішення) У К Украины?
А вот еще «руцькая пропаганда» — это зарплаты членов правления этого государственного!!! банка. Достаточно посмотреть отношение полученной зарплаты и минимальной зарплаты в Украине.