Иван Компан: США против Китая. Как Украине развивать свою экономику? Что дальше ждет криптовалюты? (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Иваном Компаном — экономистом, экспертом по инвестициям на международных рынках и основателем First Kyiv Investment Club — о том, куда идет экономика США, Китая и Европы, США и Китай — конкурирующая за капиталы, что дальше ждет криптовалюты и как государства берут их под свой контроль и как Украине развивать свою экономику?