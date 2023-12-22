В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Иваном Компаном — экономистом, экспертом по инвестициям на международных рынках и основателем First Kyiv Investment Club — о том, куда идет экономика США, Китая и Европы, США и Китай — конкурирующая за капиталы, что дальше ждет криптовалюты и как государства берут их под свой контроль и как Украине развивать свою экономику?
Иван Компан: США против Китая. Как Украине развивать свою экономику? Что дальше ждет криптовалюты? (видео)
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Источник: Минфин
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