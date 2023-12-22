Курс валют на 22 декабря: доллар на наличном рынке подорожал на 10 копеек, евро — на 20 копеек

В пятницу, 22 декабря, на наличном рынке курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 копеек. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 41,12 грн, а продают за 41,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 41,65−41,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,61−37,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,39−41,39 грн/евро.

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