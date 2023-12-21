Крупнейший банк Швеции сворачивает деятельность в россии

Шведский банк SEB планирует полностью свернуть свою деятельность в россии и покинуть рынок рф. Об этом заявил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций банка SEB в Эстонии Сильвер Воху, сообщает ERR.

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«SEB располагает офисом только в Санкт-Петербурге, чтобы помочь своим немногим клиентам выйти с российского рынка», — сказал он.

В SEB Group также сообщили, что деятельность SEB в россии сосредоточена только на поддержке дочерних компаний скандинавских, немецких и британских бизнес-клиентов, работающих в стране.

«SEB не вел бизнес-деятельности, направленной на местные компании, учреждения или частных лиц», — говорится в заявлении.

В банке также отметили, что кредитный портфель находится на нулевом уровне. Новые кредиты банк не выдает, а старые — полностью погашены.

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По словам Воху, национальные нормативно-правовые процедуры и требования делают полное закрытие банка сложным и продолжительным.

«Это может занять неизвестно, сколько времени. Направление понятно, что банк закроется в россии. Но план — сделать это в соответствии с целями и правилами», — сказал Воху.

По его словам, SEB закрыл столичный кабинет в 2022 году.

SEB — банк со шведским капиталом, принадлежащий Европейскому Союзу, главный офис которого расположен в Стокгольме. Евросоюз ввел против россии 12 пакетов санкций, также касающихся банковского сектора.