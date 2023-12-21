Нидерланды объявили о выделении 102 млн евро в поддержку Украины в рамках пакета помощи на 2024 год. Этот транш является первым из более чем 2 млрд евро, которые правительство страны запланировало для Украины на следующий год. Об этом стало известно из сообщения на сайте правительства Нидерландов.
Нидерланды выделили первые 102 млн евро из запланированной помощи Украине на 2024 год
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Что известно о помощи
Пакет помощи в размере 102 млн евро рассчитан на первые 4 месяца 2024 года, чтобы помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне.
15 млн евро из этого транша будут направлены на гуманитарную помощь через Управление ООН по координации гуманитарных дел. Такая же сумма — 15 млн евро, пойдет на разминирование сельскохозяйственных угодий и деоккупированных территорий Украины.
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62 млн евро будет выделено в поддержку правительства Украины в предоставлении основных услуг, восстановлении критически важной инфраструктуры и обеспечении реформ через программу для восстановления Украины и Молдовы Всемирного банка.
Остальные в размере 10 млн евро из средств Нидерландов направят на финансирование оборудования для украинской электросети.
Напомним
На следующий год Нидерланды заложили для Украины 2 млрд. евро в виде военной поддержки, 295 млн евро в качестве вклада в Европейский фонд мира, 89 млн евро на правосудие и 3 млн евро — на невоенную киберподдержку.
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