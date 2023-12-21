Нидерланды выделили первые 102 млн евро из запланированной помощи Украине на 2024 год

Нидерланды объявили о выделении 102 млн евро в поддержку Украины в рамках пакета помощи на 2024 год. Этот транш является первым из более чем 2 млрд евро, которые правительство страны запланировало для Украины на следующий год. Об этом стало известно из сообщения на сайте правительства Нидерландов.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о помощи

Пакет помощи в размере 102 млн евро рассчитан на первые 4 месяца 2024 года, чтобы помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне.

15 млн евро из этого транша будут направлены на гуманитарную помощь через Управление ООН по координации гуманитарных дел. Такая же сумма — 15 млн евро, пойдет на разминирование сельскохозяйственных угодий и деоккупированных территорий Украины.

Читайте: Германия предоставила Украине «зимний» пакет помощи на 88 млн евро

62 млн евро будет выделено в поддержку правительства Украины в предоставлении основных услуг, восстановлении критически важной инфраструктуры и обеспечении реформ через программу для восстановления Украины и Молдовы Всемирного банка.

Остальные в размере 10 млн евро из средств Нидерландов направят на финансирование оборудования для украинской электросети.

Напомним

На следующий год Нидерланды заложили для Украины 2 млрд. евро в виде военной поддержки, 295 млн евро в качестве вклада в Европейский фонд мира, 89 млн евро на правосудие и 3 млн евро — на невоенную киберподдержку.