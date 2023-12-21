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21 декабря 2023, 16:16 Читати українською

monobank провел первый за шесть лет баг-баунти

monobank с 17 ноября по 1 декабря провел первый за шесть лет баг-баунти. О результатах хакатона Forbes рассказал Chief Information Officer Fintech Band Максим Пугач.

monobank с 17 ноября по 1 декабря провел первый за шесть лет баг-баунти.

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Подробности

Всего на участие в программе поиска уязвимостей (баг-баунти) в приложении monobank подали заявки около 1000 участников. На следующий этап перешли 275 человек — они подписали NDA с компанией.

Подписание NDA проходило через приложение «Дия», в том числе для того, чтобы отсеять граждан страны-агрессора.

Активно участвовали в баг-баунти 23 хантера, подавших 46 отчетов. Уязвимостей критического уровня (Р1) участники баг-баунти не обнаружили, уязвимостей высокого уровня (Р2) обнаружили две, уязвимостей уровня P3 — одну и шесть подтвержденных уязвимостей самого низкого уровня — Р4.

Самая большая награда, которую monobank выплатит по результатам баг-баунти — $750 за найденную уязвимость второго уровня. За найденные уязвимости третьего уровня (Р3) хантеры получат по $500, а вознаграждение за найденные уязвимости четвертого уровня (Р4) — $250. Уязвимостей последнего типа хантеры нашли шесть.

Также всем хантерам выплатят дополнительно по $100 за участие в баг-баунти. В целом mono выплатит участникам программы $6800.

Следующее баг-баунти в monobank планируют провести через год или два. «Выбор периодичности будет зависеть от объема новых функций в приложении», — отметил Chief Information Officer Fintech Band Максим Пугач.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Робин Гуд
Робин Гуд
21 декабря 2023, 18:20
#
Монобанк предложил такое «высокое» вознаграждение за участие в Bug Bounty — что аж 23 человека проявили активность — остальные вписались для количества видимо, включая наверное тех, что недавно прослушали какой-нибудь курс по безопасности для новичков.

При этом надо было подписать для участия договор (!) что в случае раскрытия конфиденциальной информации — тебя обязывает банк заплатить 1 000 000 гривен (!) штрафа + убытки.

То есть если по какой-то причине «белый хакер» не понравится МоноБанку — они его легко засудят, особенно учитывая коррупционные суды в Украине. А зная политику руководства МоноБанка — которые блокируют участников по геолокации/по политическим причинам и так далее — лучше обходить десятой дорогой подобные предложения и адекватные «белые хакеры» это понимают.

Посмотрел бы Гороховский как проводят подобные программы крупные компании вроде Amazon / Meta / Google и др. — может быть чему-то научились и привлекли бы серьёзных людей, которые бы нашли дыры в безопасности. Ну, а так всему чему научились — хвалиться что отбили DDOS-атаку, которую по факту отбил Амазон S3.

У банка хорошее приложение и интересная разработка, действительно полезная для многих украинцев. Но то какую политику ведёт руководство — вызывает скорее неприязнь. И провалы с громкими запусками в европейских странах — тоже показательны.

Ну, а судьбу Моно хорошо увидим как начнутся проблемы у всей банковской системы после включения печатного станка. Почитаю тогда новости про там «всё круто»)
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