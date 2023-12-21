россия выделила $12 миллиардов, чтобы удержать авиационный сектор в воздухе — Reuters

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 декабря 2023, 15:13 Читати українською

россия выделила $12 миллиардов, чтобы удержать авиационный сектор в воздухе — Reuters

россия выделила более $12 млрд государственных субсидий и кредитов, чтобы удержать на плаву свой авиасектор после того, как западные санкции из-за вторжения в Украину прекратили поставки ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию. Об этом сообщает Reuters.

россия выделила более $12 млрд государственных субсидий и кредитов, чтобы удержать на плаву свой авиасектор после того, как западные санкции из-за вторжения в Украину прекратили поставки ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В зависимости от самолетов иностранного производства, россия стоит перед непростой задачей развивать свою авиационную промышленность только за счет деталей отечественного производства, одновременно покупая самолеты у иностранных лизингодателей, чтобы избежать захвата большей части своего флота.

Западные авиастроители Airbus и Boeing прекратили поставку услуг и запчастей в марте 2022 года и прекратили регулярное техническое обслуживание флагманского перевозчика «Аэрофлот» и других российских авиакомпаний.

С тех пор россия потратила 1,09 триллиона рублей ($12,07 млрд) на поддержку отрасли гражданской авиации, включая производство самолетов и финансовую помощь авиакомпаниям, свидетельствуют подсчеты Reuters на основе данных Министерства финансов и Счетной палаты России.

Расходы почти вдвое превышают 547 миллиардов рублей выплат, осуществленных в 2020−21 годах, когда пандемия COVID-19 повлекла за собой резкое сокращение авиаперевозок, и подчеркивают масштаб усилий Кремля.

«Наш авиапарк очень перегружен самолетами иностранного производства. Мы планируем к 2030 году производить более 1000 самолетов, наших собственных самолетов», — заявил президент россии Владимир Путин.

По данным швейцарского поставщика авиаразведки ch-aviation, российские авиакомпании в настоящее время эксплуатируют 991 самолет, в том числе 405 — российского производства.

Но только 133 из них — это «суперджеты», произведенные государственным производителем «Объединенная авиастроительная корпорация». Другие самолеты российского производства — «Туполев», «Яковлев» и «Ильюшин» — редко используются для коммерческих полетов.

Поддержка авиастроения, ключевой отрасли промышленности, будет продолжаться в течение следующих лет, заявило министерство промышленности и торговли рф в ответ на запрос Reuters.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
shabash
shabash
21 декабря 2023, 16:06
#
С тех пор россия потратила 1,09 триллиона рублей ($12,07 млрд) на поддержку отрасли гражданской авиации, включая производство самолетов и финансовую помощь авиакомпаниям

Понарисовывают, понимаешь, своих рублефантиков, и поддерживают авиапереовозчиков и авиапроизводителей! Срамота!
+
0
Criptor82
Criptor82
21 декабря 2023, 17:50
#
У них авіагалузь слабка але є, а наш Антонов вже здох, Мотор січ на підході. Без держпідтримки все загине. Це точно срамота. Мати все, а літати на аербасах.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами