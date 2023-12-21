россия выделила более $12 млрд государственных субсидий и кредитов , чтобы удержать на плаву свой авиасектор после того, как западные санкции из-за вторжения в Украину прекратили поставки ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию. Об этом сообщает Reuters.

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В зависимости от самолетов иностранного производства, россия стоит перед непростой задачей развивать свою авиационную промышленность только за счет деталей отечественного производства, одновременно покупая самолеты у иностранных лизингодателей, чтобы избежать захвата большей части своего флота.

Западные авиастроители Airbus и Boeing прекратили поставку услуг и запчастей в марте 2022 года и прекратили регулярное техническое обслуживание флагманского перевозчика «Аэрофлот» и других российских авиакомпаний.

С тех пор россия потратила 1,09 триллиона рублей ($12,07 млрд) на поддержку отрасли гражданской авиации, включая производство самолетов и финансовую помощь авиакомпаниям, свидетельствуют подсчеты Reuters на основе данных Министерства финансов и Счетной палаты России.

Расходы почти вдвое превышают 547 миллиардов рублей выплат, осуществленных в 2020−21 годах, когда пандемия COVID-19 повлекла за собой резкое сокращение авиаперевозок, и подчеркивают масштаб усилий Кремля.

«Наш авиапарк очень перегружен самолетами иностранного производства. Мы планируем к 2030 году производить более 1000 самолетов, наших собственных самолетов», — заявил президент россии Владимир Путин.

По данным швейцарского поставщика авиаразведки ch-aviation, российские авиакомпании в настоящее время эксплуатируют 991 самолет, в том числе 405 — российского производства.

Но только 133 из них — это «суперджеты», произведенные государственным производителем «Объединенная авиастроительная корпорация». Другие самолеты российского производства — «Туполев», «Яковлев» и «Ильюшин» — редко используются для коммерческих полетов.

Поддержка авиастроения, ключевой отрасли промышленности, будет продолжаться в течение следующих лет, заявило министерство промышленности и торговли рф в ответ на запрос Reuters.