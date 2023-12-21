Рада приняла закон о легализации медицинского каннабиса

Парламент принял законопроект № 7457 об использовании в медицине лекарств на основе каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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«За» проголосовали 248 народных депутатов.

«Благодарим от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис — это лекарства для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь и т. д. », — заявили в Минздраве.

Отмечается, что после первого чтения закон был существенно доработан — в него было подано почти 900 правок, из которых учтены более ста.

Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса. Отпуск лекарственных средств на основе медицинской конопли будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту.

Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.

В Минздраве напомнили, что лекарства на основе каннабиса разрешены в 56 странах, в том числе государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах.