Украина получила $950 млн от Японии

В Государственный бюджет Украины поступило около $950 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Помощь Японии

Финансирование состоит из гранта Японии на сумму $52,4 млн в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE) и займа от Правительства Японии в размере $900 млн через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

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«Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за неизменную финансовую поддержку Украины, в частности в сферах социальной помощи и восстановления. Реализация таких важнейших инициатив, как HOPE и INSPIRE, помогают Правительству внедрять надлежащие государственные услуги и социальную поддержку своим гражданам и ликвидировать последствия вызванные полномасштабным вторжением», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Справка

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов США из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), при поддержке Правительства Японии и нацелен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, улучшение доступ к социальной помощи и социальным услугам, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки для эффективного реагирования на вызовы настоящего и в будущем.

Целью проекта HOPE является восстановление инфраструктуры на пострадавших от боевых действий территориях, декупированных и пострадавших регионах Украины.

Средства также будут предоставляться владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта. Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления и согласованности с целями украинской евроинтеграции.