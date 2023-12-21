Курс валют на 21 декабря: доллар в банках подскочил на 20 копеек, евро — на 30 копеек

В четверг, 21 декабря, на наличном рынке курс доллара по покупке вырос на 10 копеек, а в продаже на 20 копеек. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 30 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 13 копеек в покупке, а в продаже 12 копеек. Курс евро вырос на 12 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,10 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,23, евро — 40,52−41,73 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,61−37,63 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,17−41,18 грн/евро.

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