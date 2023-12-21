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21 декабря 2023, 9:26 Читати українською

США ужесточили контроль за соблюдением санкций против российской нефти

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США усилило контроль за соблюдением введенной странами «Большой семерки» максимальной цены на российскую нефть для борьбы с попытками обхода этого ограничения.
Фото:depositphotos.com
Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США усилило контроль за соблюдением введенной странами «Большой семерки» максимальной цены на российскую нефть для борьбы с попытками обхода этого ограничения. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов США.

Что изменилось

Обновленные правила предусматривают ужесточение контроля за соблюдением ценового ограничения для компаний, поставляющих услуги по перевозке российской нефти.

Согласно им, таким компаниям рекомендуется проявлять повышенную осмотрительность в работе с компаниями-посредниками, занимающимися перевозкой российской нефти.

Кроме того, поставщики услуг из стран, присоединившихся к ограничению цен на российскую нефть, должны получать подтверждение от своих контрагентов всякий раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть.

Читайте: Доходы России от нефти и газа снизятся вдвое: что для этого сделают США

Они также должны собирать и предоставлять по запросу данные о дополнительных расходах, возникающих при транспортировке нефти из россии. Поставщики таких услуг должны ввести соответствующие изменения своей работы до 19 февраля 2024 года.

Кроме того, США внесли в санкционные списки четыре компании, причастные к нарушению ограничения цены на российскую нефть, — зарегистрированные в Гонконге Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited, а также Voliton DMCC и SUN Ship Management Ltd из ОАЭ.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что США, ЕС и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, требуя, чтобы они усилили контроль над судами, которые ходят под их флагами с российской нефтью, продаваемой по цене выше предельной.

Читайте: США, ЕС и Великобритания давят на три страны из-за санкций против российской нефти — Reuters

Источник: Минфин
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