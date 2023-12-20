Revolut получит вдвое больше доходов, чем ожидалось — Bloomberg

Revolut получит вдвое больший доход в 2023 году, чем планировалось. По итогам года британский необанк сгенерирует более 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд). Об этом пишет Bloomberg.

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Успех Revolut

Такой успех компании в трудный для финтеха год обуславливается ростом процентных ставок на европейском континенте, где Revolut получил банковскую лицензию и имеет право выдавать кредиты. В Британии, где и расположен головной офис компании, Revolut ожидает лицензию с 2021 года.

По плану финтеха, обнародованному в 2022 году, компания рассчитывала получить доход в 850 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, как отмечает Bloomberg, сумма будет вдвое больше. Официальный финансовый отчет компании появится через несколько дней.

Показатели компании

Месячный доход Revolut в первой половине 2023 года составил в среднем около 125 миллионов фунтов стерлингов, отмечает издание.

Сейчас необанк привлекает до 300 тыс пользователей еженедельно. Это позволило компании собрать почти 40 миллионов клиентов по всему миру, даже несмотря на конкуренцию на рынке финтех-услуг.

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Промежуточные отчеты показывают, что Revolut смог увеличить прибыль благодаря внедрению новых продуктов. В то время, когда традиционные банки приходили в себя от кризиса, который в частности возбудил крах Credit Suisse и тройки региональных банков в США.

В начале этого года процентный доход от бизнеса в Европе в три раза превышал доход, полученный компанией от торговли иностранной валютой. Криптовалютная активность, которая была существенной для компании в 2021 году, упала до 5% от общего объема на платформе.

русско-украинские корни

Напомним, что финтех-компанию Revolut основали российский финансист Николай Сторонский и украинский бизнесмен Влад Яценко. Впрочем, компания зарегистрирована в Британии и позиционируется как европейский финансовый стартап.