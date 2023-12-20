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20 декабря 2023, 18:23 Читати українською

Спрос на новые легковые автомобили в ЕС растет 16 месяцев подряд

По отношению к прошлому году спрос на новые легковые авто в ЕС увеличился на 6,7% — до 885,6 тыс. ед. Об этом свидетельствуют данные АСЕА, сообщает Укравтопром.

По отношению к прошлому году спрос на новые легковые авто в ЕС увеличился на 6,7% — до 885,6 тыс.
Фото: pixabay.com

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Рынок бензиновых авто вырос на 4,2% (до 289,4 тыс. ед.) и охватил почти 1/3 общих продаж легковых автомобилей.

Спрос на гибриды (HEV) увеличился на 29% (до 243 тыс. ед.), и они заняли второе место с долей рынка 27,4%.

Ноябрьские регистрации электромобилей выросли на 16,4% (144,4 тыс. ед.), а их сегмент на рынке увеличился до 16,3%.

Рынок дизельных автомобилей продолжает тенденцию к падению, сократившись на 10,3% (107,6 тыс. ед.). В прошлом месяце они охватили всего 12% европейских продаж новых авто.

Продажи плагин-гибридных авто (PHEV) снизились на 22,1% (до 72 тыс. ед.), в ноябре им принадлежало 8,1% рынка ЕС.

Напомним

«Минфин» писал, что в ноябре автопарк Украины пополнили 1704 гибридных легковых авто (HEV и PHEV). Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Источник: Минфин
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