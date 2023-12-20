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20 декабря 2023, 16:01 Читати українською

Японский производитель шин Bridgestone продал бизнес в россии

Bridgestone Europe объявила о продаже своих российских активов местной холдинговой компании S8 Capital Армена Саркисяна, говорится в пресс-релизе.

Bridgestone Europe объявила о продаже своих российских активов местной холдинговой компании S8 Capital Армена Саркисяна, говорится в пресс-релизе.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПодробностиСоглашение предусматривает продажу завода японского производителя шин Bridgestone в российском Ульяновске и офиса продаж в Москве.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Соглашение предусматривает продажу завода японского производителя шин Bridgestone в российском Ульяновске и офиса продаж в Москве.

В рамках сделки к покупателю перейдут около 1000 человек.

Напомним

Bridgestone работал в россии с 1998 года. В марте прошлого года компания приостановила все производство в стране. На россию приходится менее 2% доходов компании.

По данным KSE Institute, на 17 декабря 2023 года более 300 иностранных компаний полностью покинули российский рынок. Это около 20% от всех компаний, владевших или владеющих активами в россии.

Читайте: Более 300 иностранных компаний полностью покинули российский рынок

Источник: Минфин
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