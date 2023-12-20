Bridgestone Europe объявила о продаже своих российских активов местной холдинговой компании S8 Capital Армена Саркисяна, говорится в пресс-релизе.
Японский производитель шин Bridgestone продал бизнес в россии
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Подробности
Соглашение предусматривает продажу завода японского производителя шин Bridgestone в российском Ульяновске и офиса продаж в Москве.
В рамках сделки к покупателю перейдут около 1000 человек.
Напомним
Bridgestone работал в россии с 1998 года. В марте прошлого года компания приостановила все производство в стране. На россию приходится менее 2% доходов компании.
По данным KSE Institute, на 17 декабря 2023 года более 300 иностранных компаний полностью покинули российский рынок. Это около 20% от всех компаний, владевших или владеющих активами в россии.
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Источник: Минфин
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