Японский производитель шин Bridgestone продал бизнес в россии

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Соглашение предусматривает продажу завода японского производителя шин Bridgestone в российском Ульяновске и офиса продаж в Москве.

В рамках сделки к покупателю перейдут около 1000 человек.

Напомним

Bridgestone работал в россии с 1998 года. В марте прошлого года компания приостановила все производство в стране. На россию приходится менее 2% доходов компании.

По данным KSE Institute, на 17 декабря 2023 года более 300 иностранных компаний полностью покинули российский рынок. Это около 20% от всех компаний, владевших или владеющих активами в россии.

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