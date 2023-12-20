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20 декабря 2023, 11:15 Читати українською

Глава «Киевгорстроя» Кушнир уходит с должности президента компании

Глава Холдинговой компании «Киевгорстрой» Игорь Кушнир заявил, что уходит с должности Председателя правления — президента компании после 12 лет работы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава Холдинговой компании «Киевгорстрой» Игорь Кушнир заявил, что уходит с должности Председателя правления — президента компании после 12 лет работы.

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«Киевский городской совет принял отчет временной контрольной комиссии по вопросам проверки деятельности «Киевгорстроя». Считаю это окончательной точкой над і, которая снимает любые вопросы относительно правомерности деятельности менеджмента и ситуации в Компании в целом.

Чтобы избежать манипуляций, мною принято решение уйти с должности Председателя правления — президента «Киевгорстроя», которому я посвятил значительную часть своей жизни", — написал Кушнир.

Читайте: Киевгорстрой будет сотрудничать с банками по программе «єОселя»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
Moonlighter
Moonlighter
20 декабря 2023, 11:49
#
То есть наворовал десятки миллионов долларов и просто уходит с поста? А криминальные впровадження где?
+
0
stas12345
stas12345
20 декабря 2023, 11:53
#
Так он давно за границей. И, как обычно, если начнут расследовать то выйдут на самого себя
+
0
Бедный папа
Бедный папа
20 декабря 2023, 12:11
#
«сейчас причешем, подкрасим и забыли про него»
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