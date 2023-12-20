Глава Холдинговой компании «Киевгорстрой» Игорь Кушнир заявил, что уходит с должности Председателя правления — президента компании после 12 лет работы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Глава «Киевгорстроя» Кушнир уходит с должности президента компании
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«Киевский городской совет принял отчет временной контрольной комиссии по вопросам проверки деятельности «Киевгорстроя». Считаю это окончательной точкой над і, которая снимает любые вопросы относительно правомерности деятельности менеджмента и ситуации в Компании в целом.
Чтобы избежать манипуляций, мною принято решение уйти с должности Председателя правления — президента «Киевгорстроя», которому я посвятил значительную часть своей жизни", — написал Кушнир.
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Источник: Минфин
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