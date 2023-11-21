Киевгорстрой будет сотрудничать с банками по программе «єОселя»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 ноября 2023, 16:15 Читати українською

Киевгорстрой будет сотрудничать с банками по программе «єОселя»

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» начинает сотрудничество с банками по программе льготного кредитования «еОселя», сообщает пресс-служба компании.

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» начинает сотрудничество с банками по программе льготного кредитования «еОселя», сообщает пресс-служба компании.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноУточнено, что на аккредитацию в недавно приватизированный Sense Bank представлен ЖК «Медовый-2», ЖК «Отрада», ЖК Urban park, ЖК «Оберіг-2 (буд. 1), ЖК «Урловский-2», ЖК «Волшебный город» (д. 1 и 2).
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Уточнено, что на аккредитацию в недавно приватизированный Sense Bank представлен ЖК «Медовый-2», ЖК «Отрада», ЖК Urban park, ЖК «Оберіг-2 (буд. 1), ЖК «Урловский-2», ЖК «Волшебный город» (д. 1 и 2).

«После изучения документов и подтверждения банком готовности предоставить аккредитацию, приобрести квартиру в этих объектах можно будет под 3% и 7% согласно условиям государственной программы», — сообщили в пресс-службе.

Читайте: Киевгорстрою нужны вливания до 10 миллиардов гривен — аудит

Напомним

Ранее глава компании Игорь Кушнир заявлял о двух сценариях решения проблем: выкуп столичными властями недвижимости на 300 млн грн или докапитализация на 1 млрд грн.

По словам Марковой, вариант выкупа квартир по городу действительно рассматривался, но его отложили после решения провести аудит, а привлечь кредиты в банках на приемлемых условиях КГБ не удалось.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+44
Benderitto
Benderitto
21 ноября 2023, 16:33
#
А как сенс банк, тем более уже государственный, может предоставить аккредитацию убыточному предприятию Киевгорстрой?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами