ЧАО «ХК «Киевгорстрой» начинает сотрудничество с банками по программе льготного кредитования «еОселя», сообщает пресс-служба компании.
Киевгорстрой будет сотрудничать с банками по программе «єОселя»
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Что известно
Уточнено, что на аккредитацию в недавно приватизированный Sense Bank представлен ЖК «Медовый-2», ЖК «Отрада», ЖК Urban park, ЖК «Оберіг-2 (буд. 1), ЖК «Урловский-2», ЖК «Волшебный город» (д. 1 и 2).
«После изучения документов и подтверждения банком готовности предоставить аккредитацию, приобрести квартиру в этих объектах можно будет под 3% и 7% согласно условиям государственной программы», — сообщили в пресс-службе.
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Напомним
Ранее глава компании Игорь Кушнир заявлял о двух сценариях решения проблем: выкуп столичными властями недвижимости на 300 млн грн или докапитализация на 1 млрд грн.
По словам Марковой, вариант выкупа квартир по городу действительно рассматривался, но его отложили после решения провести аудит, а привлечь кредиты в банках на приемлемых условиях КГБ не удалось.
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