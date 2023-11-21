Киевгорстрой будет сотрудничать с банками по программе «єОселя»

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Что известно

Уточнено, что на аккредитацию в недавно приватизированный Sense Bank представлен ЖК «Медовый-2», ЖК «Отрада», ЖК Urban park, ЖК «Оберіг-2 (буд. 1), ЖК «Урловский-2», ЖК «Волшебный город» (д. 1 и 2).

«После изучения документов и подтверждения банком готовности предоставить аккредитацию, приобрести квартиру в этих объектах можно будет под 3% и 7% согласно условиям государственной программы», — сообщили в пресс-службе.

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Напомним

Ранее глава компании Игорь Кушнир заявлял о двух сценариях решения проблем: выкуп столичными властями недвижимости на 300 млн грн или докапитализация на 1 млрд грн.

По словам Марковой, вариант выкупа квартир по городу действительно рассматривался, но его отложили после решения провести аудит, а привлечь кредиты в банках на приемлемых условиях КГБ не удалось.