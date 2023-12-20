Курс валют на 20 декабря: доллар и евро продолжают расти

В среду, 20 декабря, на наличном рынке курс доллара в продаже вырос на 10 копеек. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и 19 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 5 копеек в продаже. Курс евро вырос на 10 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,85 грн. Евро покупают за 40,60 грн., а продают за 41,34 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,90, евро — 40,20−41,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,36−37,38 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,96−40,98 грн/евро.

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