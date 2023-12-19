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19 декабря 2023, 19:24 Читати українською

Уменьшилась доля украинцев, которые довольны своей работой в Польше — опрос

В 2023 году снизилась доля украинцев, довольных своей работой в Польше. В настоящее время в стране официально работают около 750 тысяч украинцев. Это следует из отчета компании OTTO Work Force Central Europe, который называется «Как украинцы оценивают работу в Польше», сообщает yavp.pl.

В 2023 году снизилась доля украинцев, довольных своей работой в Польше.
Фото: freepik.com

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К концу 2023 года только 75% временных работников из Украины ответили, что удовлетворены работой в Польше. В 2022 году положительно оценивали свою работу в этой стране 79% опрошенных, а в 2021 году — 85%.

«Нужно отметить, что большую часть временных работников составляют беженцы, вынужденные покинуть свою родину из-за войны. В их случае причиной снижения удовлетворенности работой в Польше может быть неопределенность по окончании войны и усталость от длительного пребывания в Польше», — отметил управляющий директор компании Томаш Дудек.

По его словам, еще одной проблемой является несоответствие структуры работников с рабочими предложениями, поскольку выросло количество женщин, работающих в Польше. Также причиной недовольства может являться рост расходов на жизнь в стране.

На что хватает денег

В числе опрошенных временных работников из Украины не всем хватает заработанных денег для удержания себя. На этот вопрос украинцы ответили так:

  • хватает на удержание себя и на основные покупки — 43%;
  • могут экономить и откладывать деньги — ¼ опрошенных;
  • тяжело удерживать себя на польскую зарплату — 22%.

Переводы в Украину

Несмотря на высокие расходы на жизнь в Польше, более половины респондентов (56%) переводят часть заработанных денег семьям в Украине. Почти треть посылают семье от 20 до 30% своей заработной платы, половина — до 20% заработанного.

Большинство не хотят переезжать

Большинство украинцев не готовы переезжать в другой город в Польше, если им предложат лучшую работу. Таких ответов было 59%. Среди основных причин:

  • нежелание начинать все сначала в другом городе — 76%,
  • нежелание менять школу для детей — 53%,
  • нежелание расставаться со знакомыми — 26%.

Напомним

«Минфин» писал, что впервые с марта 2023 года выросло количество украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Польше. К концу октября этого года это число превысило 957 тысяч человек.

Источник: Минфин
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