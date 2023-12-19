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19 декабря 2023, 19:02 Читати українською

Apple прекратит продажу Apple Watch Series 9 и Ultra 2 из-за нарушения патента

Компания Apple вынуждена прекратить продажу своих флагманских смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США. Причиной стал запрет Комиссии по международной торговле (ITC), вынесший решение в пользу компании Masimo Corp., заявившей, что Apple нарушила ее патенты на технологию измерения уровня кислорода в крови. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Apple вынуждена прекратить продажу своих флагманских смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США.

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Запрет продаж Apple Watch

Запрет вступит в силу на рождество — 25 декабря, и Apple уже начала подготовку к его выполнению. Компания планирует прекратить продажу запрещенных часов на своем веб-сайте в четверг, а затем убрать их из примерно 270 торговых точек до 24 декабря.

Apple изучает возможные обходные пути, в том числе исправление программного обеспечения. Инженеры стремятся внести изменения в алгоритмы устройства, измеряющего уровень кислорода в крови. Однако если запрет сохранится, Apple может быть вынуждена внести изменения в аппаратное обеспечение часов.

Запрет наносит серьезный удар по Apple, поскольку сегмент смарт-часов является одним из самых актуальных в компании. В 2022 году Apple Watch принесли $17 млрд выручки.

Как реагируют акции

  • На фоне решения суда акции Apple упали менее чем на 1% в понедельник, но во вторник, 19 декабря, бумаги почти восстановились.
  • К моменту написания новости, стоимость составляла $196.
  • Акции Masimo в понедельник выросли на 3,2%, а во вторник начали падать.

К теме: Apple может стать самой дорогой компанией в мире уже пятый год подряд

Источник: Минфин
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