Apple может стать самой дорогой компанией в мире уже пятый год подряд

По итогам года Apple может снова стать самой дорогой компанией в мире. Капитализация техногиганта возобновилась до $3 триллионов. Об этом пишет Business Insider.

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Это уже пятый год подряд разработчик iPhone займет первое место в списке компаний. Впервые отметку в $3 трлн рыночной капитализации Apple пересекла в июне 2022-го, и ненадолго «коснулась» ее в январе. В июле 2023-го акции компании достигли самого высокого уровня.

Apple остается самой дорогой публичной компанией при уменьшении доходов в 2023 году. Акции техногиганта за год выросли на 54%.

Динамика цен акций Apple / Скриншот Google

В 2023 финансовом году Apple сообщила об общем доходе в размере $383,29 миллиарда — примерно на 3% меньше, чем в прошлом. В ноябре компания предупредила, что не ожидает роста годового дохода в своем важнейшем декабрьском квартале.

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