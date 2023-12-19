Фонд гарантирования распродает активы банков-банкротов почти на 600 млн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинает продажу активов 11 ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 594,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Наибольшую часть в общей сумме продаж составляют права требования по кредитам. Их начальная цена составляет 412,7 млн грн. Кроме того, на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства на сумму 87,8 млн грн, дебиторская задолженность перед банками на сумму 93,4 млн грн и ценные бумаги на сумму 1,1 млн грн.

Все запланированные аукционы пройдут в течение недели с 18 по 22 декабря 2023 года.

Среди банков, активы которых будут проданы, следующие:

АО «МР БАНК» — на сумму 199,7 млн грн;

АО «МЕГАБАНК» — на сумму 122,3 млн грн;

ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — на сумму 104,7 млн грн;

АО «Банк «Финансы и кредит» — на сумму 69,1 млн. грн;

АО «Айбокс Банк» — на сумму 68,4 млн грн;

ОАО «АКБ «Капитал» — на сумму 16,9 млн грн;

АО «БАНК СИЧ» — на сумму 9,6 млн грн;

АО «Банк Форвард» — на сумму 2,0 млн грн;

АО «Дельта Банк» — на сумму 1,5 млн грн;

АО «Мисто Банк» — на сумму 0,6 млн грн;

ЧАО «Фидобанк» — на сумму 0,4 млн грн.

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