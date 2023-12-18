Фонд гарантирования выставил на продажу акции биржи ПФТС и бюро кредитных историй

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 декабря 2023, 17:01 Читати українською

Фонд гарантирования выставил на продажу акции биржи ПФТС и бюро кредитных историй

20 декабря на АО «Фондовая биржа ПФТС» состоятся открытые торги по продаже ценных бумаг, находящихся на балансе банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Об этом говорится на сайте ФГОФО.

20 декабря на АО «Фондовая биржа ПФТС» состоятся открытые торги по продаже ценных бумаг, находящихся на балансе банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На отдельные аукционы выставлено шесть лотов: 5 лотов — по продаже акций АО «Фондовая биржа ПФТС», 1 лот — по продаже акций ЧАО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй». Оба эмитента являются действующими компаниями, чьи акции допущены к торгам на фондовой бирже.

  • Лот 1: 56 акций обычных именных АО «Фондовая биржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО АКБ «Аркада». Стартовая цена лота — 56000 грн.
  • Лот 2: 60 акций обычных именных АО «Фондовая биржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО «Мегабанк». Стартовая цена лота — 60000 грн.
  • Лот 3: 60 акций обычных именных АО «Фондовая биржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО «МР Банк». Стартовая пена лота — 60 000 грн.
  • Лот 4: 60 акций простых именных АО «Фондовая биржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), состоят на балансе ПАО «Проминвестбанк». Стартовая цена лота — 60000 грн.
  • Лот 5: 55 акций обычных именных АО «Фондовая биржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО «Айбокс банк». Стартовая цена лота — 62 142,85 грн.

И еще одним отдельным лотом (Лот 6) на продажу выставлено 50 акций простых именных ЧАО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй» (ISIN UA4000044853), находящихся на балансе АО «МР Банк». Стартовая цена лота — 50000 грн.

Ценные бумаги (акции простые именные) выставляются на продажу на открытые аукционы, которые будут производиться по гибридной голландской модели, предусматривающей автоматическое пошаговое снижение начальной (стартовой) цены лота, этапа подачи закрытых ценовых предложений и финального ценового предложения.

Конечный срок предоставления заказа на приобретение ценных бумаг на открытых торгах — 15:00 19 декабря.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами