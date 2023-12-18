Фонд гарантирования выставил на продажу акции биржи ПФТС и бюро кредитных историй

20 декабря на АО «Фондовая биржа ПФТС» состоятся открытые торги по продаже ценных бумаг, находящихся на балансе банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов . Об этом говорится на сайте ФГОФО.

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На отдельные аукционы выставлено шесть лотов: 5 лотов — по продаже акций АО «Фондовая биржа ПФТС», 1 лот — по продаже акций ЧАО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй». Оба эмитента являются действующими компаниями, чьи акции допущены к торгам на фондовой бирже.

Лот 1: 56 акций обычных именных АО «Фондовая биржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО АКБ «Аркада». Стартовая цена лота — 56000 грн.

Лот 2: 60 акций обычных именных АО «Фондовая биржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО «Мегабанк». Стартовая цена лота — 60000 грн.

Лот 3: 60 акций обычных именных АО «Фондовая биржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО «МР Банк». Стартовая пена лота — 60 000 грн.

Лот 4: 60 акций простых именных АО «Фондовая биржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), состоят на балансе ПАО «Проминвестбанк». Стартовая цена лота — 60000 грн.

Лот 5: 55 акций обычных именных АО «Фондовая биржа ПФТС» (ISIN UA4000050843), находящихся на балансе АО «Айбокс банк». Стартовая цена лота — 62 142,85 грн.

И еще одним отдельным лотом (Лот 6) на продажу выставлено 50 акций простых именных ЧАО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй» (ISIN UA4000044853), находящихся на балансе АО «МР Банк». Стартовая цена лота — 50000 грн.

Ценные бумаги (акции простые именные) выставляются на продажу на открытые аукционы, которые будут производиться по гибридной голландской модели, предусматривающей автоматическое пошаговое снижение начальной (стартовой) цены лота, этапа подачи закрытых ценовых предложений и финального ценового предложения.

Конечный срок предоставления заказа на приобретение ценных бумаг на открытых торгах — 15:00 19 декабря.