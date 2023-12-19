Сеть Ethereum остается самой большой на рынке стейблкоинов, но, она теряет позиции. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на аналитиков Sixdegree Lab.
Ethereum теряет доминирование на рынке стейблкоинов
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Ethereum против Tron
В настоящее время 53,6% активов сегмента находятся в сети Ethereum, за ней следует Tron — 37,8%. Более 60% объема «стабильных монет» на Ethereum хранится на неактивных адресах.
Доля блокчейного эфира постоянно снижалась с пика на $100 млн до $66 млн, что означает сокращение на 34%. В то же время предложение стейблкоинов на Tron неуклонно увеличивалось с $31 млрд до $48,9 млрд — рост на 57,7%, согласующийся с трендом рынка.
USDT укрепляет лидерство
Тремя ведущими «стабильными монетами» Ethereum по рыночной доле являются USDT (56,3%), USDC (30,5%) и DAI (5,07%).
Доли на рынке стейблкоинов / Источник: Sixdegree Lab
Однако если капитализация USDT в сети за последние 12 месяцев выросла (+23%), то у других она заметно упала.
- USDC: -47%;
- DAI: -30%;
- BUSD: -93%;
- прочие: -79%.
Восстановление рынка криптовалют
Недавнее восстановление криптовалютного рынка напрямую не связано с притоком средств извне. К такому выводу пришли специалисты Sixdegree Lab на основе анализа сегмента стейблкоинов.
По их данным, за последние 12 месяцев совокупная стоимость «стабильных монет» не увеличилась, незначительно сократившись со $139 млрд (в декабре 2022 года) до $129,5 млрд. Это сигнализирует о том, что за этот период не было вливания дополнительной ликвидности в индустрию, несмотря на возобновление цен, считают аналитики.
В то же время с зафиксированного в 2022 году максимума в $188 млрд предложение стейблкоинов упало на 31%.
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