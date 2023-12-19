Ethereum теряет доминирование на рынке стейблкоинов

Сеть Ethereum остается самой большой на рынке стейблкоинов, но, она теряет позиции. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на аналитиков Sixdegree Lab.

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Ethereum против Tron

В настоящее время 53,6% активов сегмента находятся в сети Ethereum, за ней следует Tron — 37,8%. Более 60% объема «стабильных монет» на Ethereum хранится на неактивных адресах.

Доля блокчейного эфира постоянно снижалась с пика на $100 млн до $66 млн, что означает сокращение на 34%. В то же время предложение стейблкоинов на Tron неуклонно увеличивалось с $31 млрд до $48,9 млрд — рост на 57,7%, согласующийся с трендом рынка.

USDT укрепляет лидерство

Тремя ведущими «стабильными монетами» Ethereum по рыночной доле являются USDT (56,3%), USDC (30,5%) и DAI (5,07%).

Доли на рынке стейблкоинов / Источник: Sixdegree Lab

Однако если капитализация USDT в сети за последние 12 месяцев выросла (+23%), то у других она заметно упала.

USDC: -47%;

DAI: -30%;

BUSD: -93%;

прочие: -79%.

Восстановление рынка криптовалют

Недавнее восстановление криптовалютного рынка напрямую не связано с притоком средств извне. К такому выводу пришли специалисты Sixdegree Lab на основе анализа сегмента стейблкоинов.

По их данным, за последние 12 месяцев совокупная стоимость «стабильных монет» не увеличилась, незначительно сократившись со $139 млрд (в декабре 2022 года) до $129,5 млрд. Это сигнализирует о том, что за этот период не было вливания дополнительной ликвидности в индустрию, несмотря на возобновление цен, считают аналитики.

В то же время с зафиксированного в 2022 году максимума в $188 млрд предложение стейблкоинов упало на 31%.

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