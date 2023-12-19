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19 декабря 2023, 16:05 Читати українською

Ethereum теряет доминирование на рынке стейблкоинов

Сеть Ethereum остается самой большой на рынке стейблкоинов, но, она теряет позиции. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на аналитиков Sixdegree Lab.

Сеть Ethereum остается самой большой на рынке стейблкоинов, но, она теряет позиции.

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Ethereum против Tron

В настоящее время 53,6% активов сегмента находятся в сети Ethereum, за ней следует Tron — 37,8%. Более 60% объема «стабильных монет» на Ethereum хранится на неактивных адресах.

Доля блокчейного эфира постоянно снижалась с пика на $100 млн до $66 млн, что означает сокращение на 34%. В то же время предложение стейблкоинов на Tron неуклонно увеличивалось с $31 млрд до $48,9 млрд — рост на 57,7%, согласующийся с трендом рынка.

USDT укрепляет лидерство

Тремя ведущими «стабильными монетами» Ethereum по рыночной доле являются USDT (56,3%), USDC (30,5%) и DAI (5,07%).

Доли на рынке стейблкоинов / Источник: Sixdegree Lab

Однако если капитализация USDT в сети за последние 12 месяцев выросла (+23%), то у других она заметно упала.

  • USDC: -47%;
  • DAI: -30%;
  • BUSD: -93%;
  • прочие: -79%.

Восстановление рынка криптовалют

Недавнее восстановление криптовалютного рынка напрямую не связано с притоком средств извне. К такому выводу пришли специалисты Sixdegree Lab на основе анализа сегмента стейблкоинов.

По их данным, за последние 12 месяцев совокупная стоимость «стабильных монет» не увеличилась, незначительно сократившись со $139 млрд (в декабре 2022 года) до $129,5 млрд. Это сигнализирует о том, что за этот период не было вливания дополнительной ликвидности в индустрию, несмотря на возобновление цен, считают аналитики.

В то же время с зафиксированного в 2022 году максимума в $188 млрд предложение стейблкоинов упало на 31%.

К теме: Капитализация Tether достигла $90 миллиардов: это новый рекорд

Источник: Минфин
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