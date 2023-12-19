Цены на золото снова пошли вниз

Цены на золото снизились во вторник после того, как несколько чиновников ФРС преуменьшили ожидания того, что «голубиный разворот» центрального банка США неизбежен, что помогло остановить недавние потери доллара. Об этом пишет Investing.

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Что с ценами на золото

Желтый металл все еще держится выше желанного уровня $2000 за унцию, но все же склонился к отметкам ниже $2000 после того, как стало меньше «голубиных» сигналов по монетарной политике США.

Устойчивость доллара, который на этой неделе резко отскочил от 4-месячных минимумов, также оказала влияние на цены на золото.

В то время как спотовое золото подешевело на 0,1% до $2 024,67 за унцию, к 00:35 по восточному времени (05:35 по Гринвичу), фьючерс на золото упал на 0,1% до $2 038,20 за унцию.

В понедельник ряд чиновников ФРС заявили, что энтузиазм рынка по поводу немедленного снижения процентной ставки несколько необоснован, и что застойная инфляция может удерживать денежно-кредитные условия более жесткими в течение длительного времени.

Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что он озадачен тем, как рынок отреагировал на заседание ФРС на прошлой неделе, а глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер сказала, что ФРС не рассматривает вопрос о снижении ставки, а скорее о том, как долго монетарная политика должна оставаться жесткой, чтобы инфляция вновь достигла целевого уровня 2%.

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