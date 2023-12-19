Цены на золото снизились во вторник после того, как несколько чиновников ФРС преуменьшили ожидания того, что «голубиный разворот» центрального банка США неизбежен, что помогло остановить недавние потери доллара. Об этом пишет Investing.
Цены на золото снова пошли вниз
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что с ценами на золото
Желтый металл все еще держится выше желанного уровня $2000 за унцию, но все же склонился к отметкам ниже $2000 после того, как стало меньше «голубиных» сигналов по монетарной политике США.
Устойчивость доллара, который на этой неделе резко отскочил от 4-месячных минимумов, также оказала влияние на цены на золото.
В то время как спотовое золото подешевело на 0,1% до $2 024,67 за унцию, к 00:35 по восточному времени (05:35 по Гринвичу), фьючерс на золото упал на 0,1% до $2 038,20 за унцию.
В понедельник ряд чиновников ФРС заявили, что энтузиазм рынка по поводу немедленного снижения процентной ставки несколько необоснован, и что застойная инфляция может удерживать денежно-кредитные условия более жесткими в течение длительного времени.
Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что он озадачен тем, как рынок отреагировал на заседание ФРС на прошлой неделе, а глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер сказала, что ФРС не рассматривает вопрос о снижении ставки, а скорее о том, как долго монетарная политика должна оставаться жесткой, чтобы инфляция вновь достигла целевого уровня 2%.
Читайте: Атака ХАМАС и война в Украине: почему цена на золото не взлетает до небес
Их комментарии несколько противоречат «голубиному» прогнозу ФРС на последнем в этом году заседании, где центральный банк заявил, что с повышением процентной ставки покончено, и он рассмотрит возможность ее снижения в 2024 году.
Комментарии ФРС привели к тому, что рынок оценил возможность снижения ставки уже в марте 2024 года, что вызвало приток средств в чувствительные к ставке активы, такие как золото. После заседания ФРС желтый металл взлетел до отметки $2000 за унцию, и с тех пор удерживается на этом уровне.
Рынок также сохранил надежду на скорое снижение ставки: цены на фьючерсы ФРС оценили вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте 2024 года почти с 63%-ной вероятностью.
Читайте: В следующем году золото ожидает безумный рост: как этим прогнозом воспользовался «Минфин»
Ожидается, что золото выиграет от снижения ставки, поскольку более высокая ставка увеличивает альтернативные издержки инвестирования в желтый металл. Такая торговля ограничивала любой значительный рост золота в течение прошлого года.
Цены на медь
Среди промышленных металлов во вторник выросли цены на медь, чему способствовали ожидания расширения монетарных стимулов в Китае после масштабных вливаний ликвидности со стороны Народного банка на прошлой неделе.
Фьючерс на медь с мартовской экспирацией вырос на 0,3% до $3,8595 за фунт.
Красный металл сильно подорожал на последних сессиях, отслеживая ослабление доллара, а также на фоне того, что Народный банк Китая влил в экономику более 100 млрд юаней ликвидности, чтобы поддержать рост.
В конце этой недели Народный банк Китая продолжит удерживать базовую ставку по кредитам на рекордно низком уровне.
Комментарии