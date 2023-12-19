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19 декабря 2023, 14:10 Читати українською

Доход майнеров в декабре 2023 года оценили в $1,4 млрд

Общий доход майнеров биткоина в декабре 2023 года может составить $1,4 млрд, пишет TheMinerMag. Только в виде комиссии за транзакции в этом месяце добытчики первой криптовалюты уже заработали в общей сложности 4055 BTC ($170 млн).

Общий доход майнеров биткоина в декабре 2023 года может составить $1,4 млрд, пишет TheMinerMag.
Фото:depositphotos

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Детали

Сумма комиссий в декабре составляет 20% от общего вознаграждения за блок, по данным издания. Показатель выше 13%, которые были зафиксированы в мае, когда суточное количество транзакций в сети биткоина обновило исторический максимум на отметке 685 тыс. Это произошло на фоне всплеска активности, связанной с выпуском биткоин-NFT, или Ordinals.

При текущем уровне активности в сети биткоина майнеры потенциально могут заработать в декабре 6800 BTC в виде вознаграждения исключительно за счет транзакционных сборов, говорится в статье.

Увеличение комиссий в сети биткоина снова начали фиксировать еще в ноябре. В этот раз оно также произошло на фоне всплеска активности, связанного с выпуском биткоин-NFT, или Ordinals.

В общей сложности доход от майнинга может составить $1,42 млрд при средней цене биткоина $42,1 тыс., пишет издание. Эта цифра почти соответствует доходу от майнинга, зафиксированному в декабре 2021 года во время пика предыдущего «бычьего» рынка.



По данным The Block, доход майнеров в ноябре 2023 года оставил $1,16 млрд, а за неполный декабрь они уже заработали $833 млн.

Рост доходов майнеров продолжается, несмотря на то что в конце ноября сложность майнинга биткоина с начала года выросла на 92,2%. В результате очередного перерасчета 27 ноября показатель обновил исторический рекорд, поднявшись до 67,96 Т. В настоящий момент он составляет 67,31 Т.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
19 декабря 2023, 15:40
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Лучше бы они показали счёт за эл энергию этих майнеров :D
Одна ферма из 10 видях тянет порядка 3квт\ч минимум 3×24ч= 72 = 2160квт в месяц = 5600+ грн нужно заплатить только за одну ферму, сейчас они не окупают себя, больше потратишь на восстановление проводки если она не специальная, либо на ремонт видео карт:)
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