Доход майнеров в декабре 2023 года оценили в $1,4 млрд

Общий доход майнеров биткоина в декабре 2023 года может составить $1,4 млрд, пишет TheMinerMag. Только в виде комиссии за транзакции в этом месяце добытчики первой криптовалюты уже заработали в общей сложности 4055 BTC ($170 млн).

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Детали

Сумма комиссий в декабре составляет 20% от общего вознаграждения за блок, по данным издания. Показатель выше 13%, которые были зафиксированы в мае, когда суточное количество транзакций в сети биткоина обновило исторический максимум на отметке 685 тыс. Это произошло на фоне всплеска активности, связанной с выпуском биткоин-NFT, или Ordinals.

При текущем уровне активности в сети биткоина майнеры потенциально могут заработать в декабре 6800 BTC в виде вознаграждения исключительно за счет транзакционных сборов, говорится в статье.



Увеличение комиссий в сети биткоина снова начали фиксировать еще в ноябре. В этот раз оно также произошло на фоне всплеска активности, связанного с выпуском биткоин-NFT, или Ordinals.



В общей сложности доход от майнинга может составить $1,42 млрд при средней цене биткоина $42,1 тыс., пишет издание. Эта цифра почти соответствует доходу от майнинга, зафиксированному в декабре 2021 года во время пика предыдущего «бычьего» рынка.





По данным The Block, доход майнеров в ноябре 2023 года оставил $1,16 млрд, а за неполный декабрь они уже заработали $833 млн.



Рост доходов майнеров продолжается, несмотря на то что в конце ноября сложность майнинга биткоина с начала года выросла на 92,2%. В результате очередного перерасчета 27 ноября показатель обновил исторический рекорд, поднявшись до 67,96 Т. В настоящий момент он составляет 67,31 Т.