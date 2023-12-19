«Транспортный безвиз»: Движение товаров по автодорогам между Украиной и ЕС выросло более чем на 40%

За время действия соглашения о грузовых перевозках между Украиной и ЕС, так называемого «транспортного безвиза», движение товаров по автодорогам из Украины в ЕС и наоборот выросло более чем на 40%. Такие цифры опубликовал вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Отмечается, что по сравнению с объемами 2021 в 2022 году экспорт из Украины в ЕС автодорогами вырос на 41%, а из Украины в ЕС — на 11%.

В целом за полтора года действия соглашения с Украиной в ЕС по автодорогам транспортировали на 47,5% больше товаров, чем к «транспортному безвизу», а с ЕС в Украину — на 44% больше.

«Главное заключение — это соглашение поддерживает нашу экономику и экспорт. Так, например, благодаря подписанию соглашения в этом году экспорт дорожным транспортом вырос на 30%, импорт — на 25%. Это подтверждает положительное влияние соглашения», — заявил Кубраков.

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Министр также отметил важность полного разблокирования границы Украины с западными соседями.

«Предотвращение новых блокад в в будущем должно стать принципом экономической безопасности нашего региона», — добавил он.

Что дает «транспортный безвиз»

Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска, говорится в сообщении.

Соглашением также предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов.