Во вторник, 19 декабря, на наличном рынке курс доллара по покупке и в продаже вырос на 10 копеек. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на 19 декабря: в банках доллар подорожал на 10 копеек
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Валютный рынок
В обменниках доллар прибавил 13 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Курс евро вырос на 7 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,70 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,15 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,73−37,78, евро — 40,92−41,10 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 37,19−37,21 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,64−40,66 грн/евро.
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