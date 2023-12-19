Курс валют на 19 декабря: в банках доллар подорожал на 10 копеек

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 13 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Курс евро вырос на 7 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,70 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,73−37,78, евро — 40,92−41,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,19−37,21 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,64−40,66 грн/евро.

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