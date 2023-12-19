Goldman Sachs повысил свой прогноз по индексу S&P 500

Аналитик Goldman Sachs Дэвид Костин и его команда повысили свой прогноз по американскому индексу S&P 500 спустя месяц после предыдущей публикации, поскольку рост рынков под конец года не показывает признаков ослабления, пишет Bloomberg.

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Прогноз Goldman Sachs

Индекс S&P 500 к концу 2024 года может достигнуть 5100 пунктов, считает аналитик Goldman Sachs Дэвид Костин. По его мнению, разворот Федеральной резервной системы США к смягчению денежно-кредитной политики наряду со снижением потребительских цен повлияет на то, что реальная доходность инвестиций упадет, но при этом оценки акций получат поддержку.

«Акции уже отражали положительную экономическую активность, но теперь отражают еще более устойчивые перспективы», — считает Костин.

Прогноз по росту S&P 500 до 5100 пунктов — это почти на 9% выше, чем Костин прогнозировал в ноябре. Тогда он ожидал, что индекс к концу 2024 года достигнет 4700 пунктов. Читайте: Акции и облигации США отпраздновали прошедшую неделю вместе: почему в 2024 году их интересы разойдутся Нынешний прогноз Goldman Sachs созвучен с ожиданиями Bank of America и Oppenheimer Asset Management. Они также ожидают максимума индекса в 2024 году: BofA прогнозирует S&P 500 на уровне 5000 пунктов, Oppenheimer — 5200 пунктов.

Самый оптимистичный прогноз на Уолл-стрит дал президент консультационного агентства Yardeni Research Эд Ярдени, отмечал Business Insider. Он ожидает S&P 500 на уровне 5400 пунктов в конце 2024 года и 5800 — к концу 2025-го. На момент закрытия 15 декабря S&P 500 составлял 4719,19 пункта.

Предыстория

Ранее в декабре ФРС сохранила процентные ставки в диапазоне 5,25−5,5%. Глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что историческое ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, закончилось. Почти единогласно чиновники ФРС спрогнозировали, что процентная ставка снизится к концу 2024 года.