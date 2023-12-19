Соглашение на $20 млрд отменяется: Adobe и Figma заявили о прекращении слияния компаний

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Предварительное соглашение о слиянии, объявленное в сентябре 2022 года, предусматривало покупку Adobe Figma за сочетание наличных денег и акций.

«Несмотря на то, что обе компании продолжают верить в преимущества и конкурентные преимущества объединения, Adobe и Figma взаимно согласились расторгнуть соглашение на основе совместной оценки того, что нет четкого пути получения необходимых регуляторных разрешений от Европейской комиссии и Управления по конкуренции Великобритании», — говорится в заявлении.

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«Adobe и Figma категорически не согласны с недавними выводами регулирующих органов, но мы считаем, что в наших интересах двигаться вперед независимо», — прокомментировал глава и генеральный директор Adobe Шантану Нарайен.

Компании подписали соглашение о расторжении, которое решает все нерешенные вопросы соглашения, в том числе оплату Adobe Figma предварительно согласованной комиссии за расторжение.