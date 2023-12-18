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18 декабря 2023, 18:26 Читати українською

В SEC считают, что закон 1933 года подходит для криптовалют: за это на регулятора подали в суд

Одна из самых крупных криптобирж Coinbase подала на SEC в суд за отказ разработать нормативно-правовую базу для защиты криптоинвесторов и развития инноваций в США. Об этом в X сообщил главный юрист компании Пол Гревал.

Одна из самых крупных криптобирж Coinbase подала на SEC в суд за отказ разработать нормативно-правовую базу для защиты криптоинвесторов и развития инноваций в США.

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В SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам) считают, что дополнительные законы не нужны. По мнению председателя Комиссии Гэри Ганслера, закон о ценных бумагах 1933 года подходит и для регулирования криптовалют. Об этом говорится в официальном заявлении SEC.

Coinbase с июля 2022 г присылала SEC петиции о создании отдельных правил для крипторинка. Комиссия постоянно откладывала их рассмотрение. В июне 2023 года Coinbase через суд обязала Комиссию дать ответ.

Только в декабре Генслер опубликовал отказ прислушаться к петиции и разработать отдельные правила, ссылаясь на действующее законодательство. Кроме того, в SEC подчеркнули, что Комиссия сейчас занята регулированием рынков капитала на $110 трлн и крипторинок не является для нее приоритетным.

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Источник: Минфин
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