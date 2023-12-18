За последнюю неделю продажи NFT взлетели до $500 млн

Общий объем продаж NFT на прошлой неделе составил $503,35 млн. На блокчейн биткоина пришлось около 55% этой суммы, а именно $276,8 млн. Об этом пишет телеграм-канал Fintech Ukraine.

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Как изменился рынок NFT

По данным Cryptoslam, за этот период наблюдался значительный рост рыночной активности: количество покупателей и продавцов NFT увеличилось почти в 3 раза.

Показатели в сети биткоина с точки зрения продаж NFT показали рост на 122,2% по сравнению с предыдущей неделей — до $276,8 млн.

Ethereum по-прежнему занимает важное место на рынке, однако на прошлой неделе продемонстрировал довольно скромный рост — на 0,93% общей суммой $99,7 млн. Solana также продемонстрировала значительный рост продаж NFT, достигнув $90,04 млн — на 56,58 % больше, чем на прошлой неделе.

Продажи в сетях Polygon и Immutable X снизились на 7% и 3,8% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

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Данные прошлой недели подчеркивают восходящее влияние сети биткоина в секторе NFT: 8 из 10 крупнейших коллекций NFT с точки зрения еженедельных продаж приходятся на сеть BTC. 9-ю и 10-ю позиции заняли компиляция Matr1x Kuku от Ethereum и Tensorians от Solana.