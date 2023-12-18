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18 декабря 2023, 18:01 Читати українською

Количество вакансий на украинском ИТ-рынке упало до самого низкого уровня

Война с россией и мировой кризис привели к не очень положительному влиянию на IT-рынок труда: количество вакансий на DOU в 2023 году даже меньше, чем было пять лет назад. Однако большинство ищущих работу все еще может ее найти, хотя это стало сложнее по сравнению с предыдущими годами. Об этом свидетельствуют данные исследования DOU.

Война с россией и мировой кризис привели к не очень положительному влиянию на IT-рынок труда: количество вакансий на DOU в 2023 году даже меньше, чем было пять лет назад.

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Рынок труда

По состоянию на 2023 год, общее количество вакансий на jobs.dou.ua составляет 49 тысяч. Этот показатель — на 22 тысяч меньше, чем в 2022 году. Отмечается, что после рекордного 2021, в 2022 количество вакансий уменьшилось на 37%, а в 2023 — еще на 31%.

Вместе с тем на 15% выросло количество нетехнических вакансий, а технических — уменьшилось на 34%. В 2023 году было более чем в половину меньше вакансий для QA, Front-end, Java, Android, iOS, .NET, Data Science и т. д., на 37% меньше у DevOps.

Уменьшение количества вакансий привело к рекордной конкуренции между кандидатами. В ноябре 2021 года на DOU среднее количество отзывов на одну вакансию составляло 4, в 2022 уже 17, а в этом году это число выросло до 37.

По данным опроса о поисках работы, складывается также не очень утешительная картина. Увольнение IT-специалистов участилось (16% опрошенных зимой сказали, что их уволили, а осенью таких было уже 25%), а 42% боятся остаться без работы.

Аналитики DOU отмечают, что впервые за период их наблюдений количество айтишников в продукте и аутсорсе сравнялось и сейчас составляет по 40%.

В то время как аутсорс сталкивается с нехваткой новых клиентов и заказов, некоторые продуктовые компании чувствуют себя лучше и продолжают активно расширять свои команды.

Источник: Минфин
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