FTX представила обновленный план перезапуска биржи

Терпящая крах криптовалютная биржа FTX представила свое последнее предложение по возврату денег клиентам и кредиторам. Об этом пишет Bloomberg,

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Что известно

План выплат FTX предусматривает распределение миллиардов долларов в виде наличных после того, как большая часть финансов, хранящихся в криптовалюте, будет ликвидирована.

Однако, при составлении документа, юристы оставили без ответа некоторые наиболее важные вопросы, в том числе, перезапустит ли FTX свою несуществующую криптобиржу, как компания оценит стоимость некоторых цифровых токенов и какую сумму кредиторы могут рассчитывать получить обратно.

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Новое руководство фирмы планирует отправить план на согласование уже в следующем году. Сначала его будут рассматривать кредиторы, а потом передадут судье США по делам о банкротстве Джону Дорси для окончательного утверждения.

Bloomberg утверждает, что основные группы кредиторов и клиентов FTX согласились с таким планом. Недавно юристы FTX заявили, что законопроект, предлагаемый Налоговой службой США (IRS), сведет на нет возможность возмещения убытков большинству кредиторов.

Напомним

В ноябре апелляционный суд отклонил все ходатайства Сэма Бэнкмана-Фрида о временном освобождении. Бывший глава FTX останется в следственном изоляторе до вынесения ему приговора 28 марта 2024 года.

FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бенкман-Фрид ушел с должности гендиректора криптобиржи 11 ноября 2022 года, когда его компании не удалось обеспечить спасение после значительного недельного дефицита ликвидности. FTX в тот же день перечислила миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежавшей основателю биржи.

13 декабря Сэм Бенкман-Фрид был арестован на Багамах. Американские регуляторы обвинили его в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Бенкман-Фрид обманул инвесторов более чем на $1,8 млрд. Учредителя FTX экстрадировали в США.