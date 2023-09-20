Биржа-банкрот FTX подала в суд на родителей основателя Сэма Бенкмана-Фрида

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на родителей Сэма Бенкмана-Фрида, утверждая, что они обогатились, скачивая миллионы долларов с биржи, основанной их сыном, пишет The New York Times.

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Что известно

18 сентября FTX подала иск в Федеральный суд штата Делавер, обвинив Джо Бенкмана и Барбару Фрид, профессоров права в Стэнфорде, в использовании своего «доступа и влияния внутри предприятия FTX для собственного обогащения». Иск направлен на возврат миллионов долларов, которые пара получила от сына.

В иске адвокаты FTX заявили, что Бенкман и Фрид получили денежный подарок в размере $10 млн от своего сына, а также дом стоимостью $16,4 млн на Багамах, где базировалась FTX и приобретена биржей.

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Супруги «либо знали, либо проигнорировали» свидетельство того, что их сын и другие представители FTX организовали большую мошенническую схему, говорится в иске.

Крах FTX вызвал пристальное внимание к Бенкману и Фриду. Заслуженный профессор налогового права Бенкман был сотрудником FTX и активно участвовал в благотворительной деятельности компании, а Фрид никогда не работала в FTX, но также активно участвовала в работе сына, говорится в иске.

Согласно жалобе, она консультировала его по поводу политических пожертвований, поощряя его и других руководителей делать пожертвования, скрывая, что деньги поступали от FTX — стратегия, призванная «избегать правил раскрытия информации о финансировании федеральных избирательных кампаний».

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В иске утверждается, что Бенкман помогал скрывать жалобы бывшего адвоката на бизнес его сына.

Напомним

FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бенкман-Фрид ушел с должности гендиректора криптобиржи 11 ноября 2022 года, когда его компании не удалось обеспечить спасение после значительного недельного дефицита ликвидности. FTX в тот же день перечислила миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежавшей основателю биржи.

13 декабря Сэм Бенкман-Фрид был арестован на Багамах. Американские регуляторы обвинили его в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Бенкман-Фрид обманул инвесторов более чем на $1,8 млрд. Учредителя FTX экстрадировали в США.