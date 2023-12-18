Украина с начала года продала агропродукции всего на $19,6 млрд

Несмотря на сокращение экспорта, агропродукция с долей 60% сохраняет доминирующие позиции в общем экспорте.

Основа агроэкспорта Украины — зерновые и масличные культуры, растительное масло, остатки пищевой промышленности, мясо и субпродукты, на которые приходится 87% его стоимости.

Импорт

В то же время импорт продовольствия с начала года превысил $6,2 млрд, что на 16% выше прошлогодних показателей.

Товарная структура импорта также остается неизменной. Наибольшие расходы производятся на закупку за рубежом рыбы и морепродуктов, плодово-ягодной продукции, алкогольных и безалкогольных напитков.

Читайте: Импорт товаров превысил экспорт с начала года почти на $20 миллиардов

Экспорт

Пугачев констатировал увеличение вызовов перед украинскими экспортерами. Кроме войны и ее негативных последствий добавились запреты и ограничения на ввоз отдельных видов продукции из Украины, которые до сих пор продолжаются со стороны Польши, Венгрии и Словакии, отметил он.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в 2023 году украинский агроэкспорт ожидается на уровне показателей прошлого года. Однако если нынешняя ситуация не улучшится, в 2024 году даже сохранить существующие его объемы станет объективно сложнее, подытожил Пугачев.