В январе-ноябре 2023 г. Украина продала на внешних рынках агропродукции на $19,6 млрд, что на 7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщил заместитель директора ННЦ «Институт аграрной экономики», академик НААН Николай Пугачев.
Украина с начала года продала агропродукции всего на $19,6 млрд
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Несмотря на сокращение экспорта, агропродукция с долей 60% сохраняет доминирующие позиции в общем экспорте.
Основа агроэкспорта Украины — зерновые и масличные культуры, растительное масло, остатки пищевой промышленности, мясо и субпродукты, на которые приходится 87% его стоимости.
Импорт
В то же время импорт продовольствия с начала года превысил $6,2 млрд, что на 16% выше прошлогодних показателей.
Товарная структура импорта также остается неизменной. Наибольшие расходы производятся на закупку за рубежом рыбы и морепродуктов, плодово-ягодной продукции, алкогольных и безалкогольных напитков.
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Экспорт
Пугачев констатировал увеличение вызовов перед украинскими экспортерами. Кроме войны и ее негативных последствий добавились запреты и ограничения на ввоз отдельных видов продукции из Украины, которые до сих пор продолжаются со стороны Польши, Венгрии и Словакии, отметил он.
По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в 2023 году украинский агроэкспорт ожидается на уровне показателей прошлого года. Однако если нынешняя ситуация не улучшится, в 2024 году даже сохранить существующие его объемы станет объективно сложнее, подытожил Пугачев.
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